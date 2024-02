‘Bob Marley: One Love’ estreia no topo da bilheteria mundial

“Bob Marley: One Love” desponta no topo da bilheteria global no final de semana de estreia. O filme arrecadou cerca de US$80 milhões no primeiro final de semana de exibição, aproximadamente R$397 milhões, entre 14 e 18 de fevereiro. Só nos Estados Unidos, a cinebiografia do ídolo da reggae music fez US$27,7 milhões e foi a principal escolha do público nos cinemas do país. No Brasil, o longa ficou em segundo lugar e já arrecadou R$8,67 milhões, incluindo dados de pré-estreia. Ao todo, o filme levou 390.270 pessoas às salas de cinema desde sua abertura, no dia 12 de fevereiro.

“Bob Marley: One Love” celebra a vida e a música de um ícone que inspirou gerações por meio de sua mensagem de amor e união. Na tela dos cinemas pela primeira vez, o público vai descobrir a poderosa história de superação e a jornada por trás de sua música revolucionária. Dirigido por Reinaldo Marcus Green (King Richards: Criando Campeãs), o filme é estrelado por Kingsley Ben-Adir e Lashana Lynch. James Norton, Tosin Cole, Umi Myers e Anthony Welsh também integram o elenco.