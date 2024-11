Boas práticas em segurança e qualidade conferem certificação internacional ao HU de São Bernardo

Importante equipamento da rede municipal de Saúde de São Bernardo, o Hospital de Urgência Maurício Soares (HU) recebeu, nesta segunda-feira (25/11), certificação internacional nível ouro da instituição canadense Qmentum. O título confere ao equipamento chancela de excelência nas boas práticas em segurança e qualidade no atendimento ao paciente.

Ao lado do secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, o prefeito Orlando Morando entregou o certificado ao diretor técnico do HU, Dr. Carlos Fadel, e estendeu os cumprimentos aos quase 2.000 colaboradores do equipamento. “Essa unidade foi a principal referência de São Bernardo durante a pandemia e permanece em nossa rede de saúde como um importante legado deste período, ofertando suporte de urgência e emergência à nossa população. Para ter uma acreditação internacional, o HU apresentou excelência em inúmeros processos e esse título reforça todo nosso comprometimento em oferecer saúde de qualidade às pessoas”, destacou o chefe do Executivo.

A certificação é um processo isento e voluntário no qual os hospitais são submetidos a avaliações periódicas e rigorosas por especialistas do Quality Global Alliance (QGA) para garantia das melhores práticas e implantação de oportunidades de melhorias nos processos de trabalho. Foram seis meses de auditorias para que os hospitais pudessem receber a acreditação.

Secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple ressaltou que os processos adotados pela rede hospitalar, agora com certificação internacional, serão mantidos e estendidos para os demais serviços de Saúde. “Este bom exemplo deve ser seguido e continuado, não só nos nossos hospitais, como nos demais equipamentos. Temos um legado a ser mantido, nossos pacientes merecem esse cuidado cada vez mais humanizado”, disse.

SOBRE O HU – Inaugurado em maio de 2020, o Hospital de Urgência oferece atendimentos de clínica médica, ortopedia, neurologia cirurgia geral, bucomaxilo, pediatria e psiquiatria, além de procedimentos cirúrgicos de urgência nas especialidades de cirurgia geral e ortopedia e também cirurgias eletivas na especialidade de pediatria (cipe) e ortopedia. A unidade realiza uma média de 5.300 atendimentos de urgência e emergência por mês, sendo 1.014 internações.

Entre os destaques da avaliação para a chancela internacional ao Hospital de Urgência estão o atendimento neurológico durante 24 horas, resultado do protocolo de AVC, ações de humanização (visita pet, plantão da bagunça, carinho em dobro), além de apoio da alta liderança na implantação dos projetos de qualidade e segurança e o comprometimento da equipe multiprofissional com a implantação dos processos de qualidade e segurança.