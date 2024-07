BNegão assume curadoria de temporada de eventos no Centro da Terra

Rapper, cantor, compositor e força criativa polivalente, BNegão assume o papel de curador no projeto BNEGRON CONVIDA que ocupará o Centro Cultural Centro da Terra, em São Paulo, por 3 segundas-feiras às 20h, começando dia 15/07.

“Fui convidado pelo Alexandre Matias, que é o curador geral do evento, jornalista e uma das pessoas em quem mais confio desde o início da minha trajetória. Ele me chamou para participar desse evento de três dias no Centro da Terra, em São Paulo, um lugar experimental e cultural que admiro muito, e foi uma honra para mim. Trouxe três artistas a Disstantes do Rio, um grupo formado por integrantes de São Gonçalo e Jacarepaguá, áreas completamente afastadas entre si. O segundo artista é o FreeLion, de Salvador, um produtor, cientista musical e multi-instrumentista em quem tenho muita fé. O terceiro é o DABLIUEME, poeta, MC e cientista de som, especialista em MPC, uma ferramenta essencial para produções de rap e hip-hop desde os anos 80. Todos estão animados para fazer um show único e inédito em São Paulo. Esta será a primeira apresentação de cada um deles na cidade, tornando o evento completamente inovador”, antecipa BNegão.

No dia 15 de julho, o trio carioca Disstantes se apresentará com seu estilo autodenominado kraut-rap. Eles trazem a turnê do disco “Apocalipto”, lançado em 2022, que mistura referências latino-americanas com samples, batidas eletrônicas autorais e synths. O show promete uma fusão de underground, pop e experimental, destacando singles como “Sangre de Barrio”, que contou com a participação de BNegão e Seu Cris.

FreeLion

Na semana seguinte, FreeLion, projeto de Sandro Mascarenhas, se apresenta. Criado em 2018, FreeLion simboliza a liberdade musical com produções autorais influenciadas por ritmos latinos, pagodão e reggae. Suas apresentações únicas combinam sintetizadores, baixo, teclados, escaleta, vocal e batidas eletrônicas.

Dabliueme é compositor, poeta e produtor musical e se apresentará no Centro da Terra no dia 29 de julho. Desde 1997, Dabliueme incorpora influências de jazz, música brasileira, rap e raggamuffin, utilizando samples e loops de músicas antigas para criar uma performance experimental. Suas apresentações misturam grooves analógicos e digitais com poesia marginal, celebrando a riqueza da velha guarda brasileira.

O Centro da Terra fica localizado na Rua Piracuama, 19, em Perdizes.