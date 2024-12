BNDES registra aumento de 46% em créditos para micro, pequenas e médias empresa

Entre janeiro e novembro de 2024, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) reportou um significativo aumento de 46% no apoio financeiro destinado a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), em comparação ao mesmo período do ano anterior. No total, foram aprovados créditos que somam R$ 80,1 bilhões, superando os R$ 54,8 bilhões concedidos em 2023.

No intervalo de 11 meses, as instituições financeiras parceiras do BNDES foram responsáveis pela aprovação de um montante total de R$ 100,4 bilhões em crédito para empresas de diversos tamanhos. Deste total, impressionantes 80% foram alocados especificamente para MPMEs. Para efeito de comparação, no ano anterior, os agentes financeiros aprovaram R$ 74,5 bilhões, com 73% desse valor voltado para o mesmo segmento empresarial.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, enfatizou a importância da colaboração entre o banco e seus parceiros financeiros: “Essa parceria possibilita ao BNDES alcançar mais de 90% dos municípios brasileiros, ampliando o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas. Este segmento é essencial para a economia nacional e para a criação de empregos, além de contribuir para a diminuição das desigualdades regionais”.