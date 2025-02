BNDES registra aumento de 22% nas aprovações de crédito em 2024

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou que as aprovações de crédito em 2024 apresentaram um crescimento significativo de 22% em relação ao ano anterior, totalizando R$ 212,6 bilhões. Um dos principais destaques dessa evolução foi a indústria, que pela primeira vez superou o agronegócio, recebendo aprovações de R$ 52,4 bilhões, o que representa um aumento impressionante de 132% em comparação com os R$ 52,3 bilhões destinados ao setor agrícola, que também registrou uma alta expressiva de 92%.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que apesar da elevação na taxa básica de juros (Selic) este ano, a expectativa é otimista para o crescimento das aprovações de crédito, especialmente na indústria. Ele destacou que existem “mediações” que amenizam os efeitos adversos dessa situação econômica.

Mercadante comentou: “Um aumento significativo da Selic impacta diretamente a atividade econômica e o crédito. No entanto, existem fatores atenuantes. Mesmo com a Selic elevada, o Brasil apresentou um crescimento robusto. Embora uma desaceleração seja esperada, ainda é incerto o ritmo e quais setores sofrerão mais impacto. Esses aspectos permanecem indefinidos”. Ele acrescentou que a indústria brasileira cresceu duas vezes mais do que a média mundial neste ano.

Além disso, o BNDES anunciou um lucro de R$ 26,4 bilhões no último ano, uma alta de 20,5% comparado a 2023. Considerando apenas os resultados recorrentes, excluindo variáveis como recuperação de crédito, o resultado foi de R$ 13,2 bilhões, com um aumento de 11,1%. A carteira de crédito expandida do banco também cresceu 13,6%, alcançando R$ 584,8 bilhões, o maior volume desde 2017.

O banco está projetando um investimento de R$ 30 bilhões em financiamentos voltados para projetos rodoviários em 2024. Mercadante ressaltou que houve uma mudança significativa no perfil dos financiamentos voltados à infraestrutura; anteriormente dominados por projetos relacionados ao saneamento básico, agora estão sendo direcionados principalmente para rodovias.

Ele mencionou: “Historicamente, o foco era no saneamento. Atualmente, temos priorizado o crédito rodoviário. Foram aprovados R$ 43 bilhões para esse setor e só em janeiro deste ano já foram concedidos mais R$ 7,4 bilhões. Esse crescimento se deve às inovações financeiras implementadas pelo banco, que melhoraram a situação financeira das empresas e possibilitaram novas oportunidades de negócios”.

A sustentabilidade financeira dos projetos rodoviários tem sido fortalecida através dessas inovações. Mercadante exemplificou o financiamento das melhorias na rodovia Presidente Dutra, cujos custos têm sido totalmente cobertos pela receita gerada pelos pedágios.

Nelson Barbosa, diretor de Planejamento do BNDES, complementou que o banco representou apenas 1,4% do total do crédito na economia brasileira no ano passado e ressaltou que esse percentual não interfere no ciclo monetário do país. Em suas palavras: “Afirmar que uma participação de 1,4% influencia a política monetária é como dizer que o rabo abana o cachorro”.

O BNDES tem como meta atingir até o final de 2026 aprovações de crédito equivalentes a 2% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto os desembolsos devem ficar na faixa de 1,5% do PIB. No momento atual, as aprovações correspondem a 1,8% do PIB e os desembolsos a 1,1%.