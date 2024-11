BNDES libera R$ 10,65 bi para transformar mobilidade urbana em SP

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) celebrou, nesta sexta-feira (29), acordos de financiamento com o estado de São Paulo e a prefeitura da capital paulista, totalizando R$ 10,65 bilhões. Tais investimentos visam impulsionar o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), abrangendo projetos significativos como a ampliação do sistema metroviário, a aquisição de ônibus elétricos, o desenvolvimento do trecho do Rodoanel e a construção de um novo trem intercidades ligando São Paulo a Campinas.

Segundo Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, nos últimos dez anos, o banco destinou R$ 23 bilhões ao estado de São Paulo. Ele enfatizou que a recente assinatura dos contratos representa um esforço substancial, já que o valor é quase metade do montante alocado na última década. A declaração foi feita durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mercadante ressaltou o compromisso republicano do governo federal ao firmar parcerias com autoridades municipais e estaduais de diferentes espectros políticos, destacando a colaboração com o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes, ambos pertencentes a grupos opositores ao governo central.

Um dos contratos assinados prevê R$ 2,5 bilhões para a compra de 1.300 ônibus elétricos pela Prefeitura de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes destacou que essa iniciativa é crucial para atingir as metas climáticas e permitirá redirecionar recursos municipais para outras áreas, graças às condições favoráveis de crédito oferecidas pelo BNDES.

Em relação à expansão da Linha 2-Verde do Metrô paulistano, o projeto inclui a extensão por 8,2 quilômetros até o bairro da Penha, adicionando oito novas estações e integrando-se com as linhas 3-Vermelha e 11-Coral. O investimento totaliza R$ 6 bilhões, sendo R$ 3,6 bilhões para novos trens e R$ 2,4 bilhões para obras civis. O financiamento garantido pelo BNDES assegura que os trens sejam fabricados no Brasil.

O governador Tarcísio de Freitas destacou a importância dessa exigência para fomentar a indústria nacional e criar empregos. Ele observou que uma nova era no transporte ferroviário está se iniciando com essas expansões.

Além disso, um contrato foi firmado para o desenvolvimento do trem intercidades entre São Paulo e Campinas. Este projeto beneficiará 11 municípios e cerca de 15 milhões de pessoas, com um investimento global de R$ 14,5 bilhões. O BNDES financiará R$ 6,4 bilhões deste valor, divididos em duas etapas. A primeira etapa assinada hoje tem o valor de R$ 3,2 bilhões.

O trem intercidades proporcionará um serviço expresso entre as duas cidades em uma extensão de 101 quilômetros. A previsão é que em 2029 os serviços intermetropolitanos estejam operacionais e o serviço expresso comece em 2031.

O projeto também contempla melhorias no Rodoanel Mário Covas, que conecta as principais rodovias da Região Metropolitana de São Paulo. Um leilão realizado em março passado estabeleceu uma parceria público-privada para finalizar o trecho norte do anel viário. O objetivo é desviar diariamente cerca de 30 mil caminhões e 54 mil veículos da Marginal Tietê. O investimento total nesta parte do projeto é de R$ 3,4 bilhões, com o BNDES financiando R$ 1,35 bilhão.

Essas iniciativas representam um avanço significativo na infraestrutura e mobilidade urbana na região paulista, prometendo melhorar significativamente a qualidade de vida dos cidadãos e promover um desenvolvimento econômico mais sustentável.