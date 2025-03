BNDES decide se abster de votar sobre dupla listagem da JBS nos EUA

A BNDESPar, o braço de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), optou por não votar a favor ou contra a proposta de dupla listagem das ações da JBS, tanto na bolsa de Nova York (NYSE) quanto na B3. A informação foi divulgada através de um fato relevante publicado pela própria JBS nesta segunda-feira.

A decisão da BNDESPar, que é o segundo maior acionista da JBS com uma participação de 20,8%, foi tomada em conjunto com a holding J&F Investimentos, controladora da empresa, que possui mais de 48% das ações. Este movimento reflete uma estratégia conjunta para avançar com o plano de dupla listagem, que a empresa acredita ter o potencial de aumentar o valor de suas ações ao atrair grandes investidores do exterior.

Embora os planos para a dupla listagem tenham sido revelados em julho de 2023, a proposta ainda aguarda a aprovação da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Com a abstenção da BNDESPar, a responsabilidade pela decisão sobre essa nova estrutura acionária recai sobre os investidores minoritários durante a assembleia da JBS. Isso ocorre porque a J&F não terá direito a voto nesta votação específica, conforme comunicado do banco de fomento.

O acordo entre BNDESPar e J&F inclui uma cláusula que pode resultar em uma remuneração para a BNDESPar de até R$500 milhões, caso as ações da JBS não atinjam um determinado valor após a realização da dupla listagem, prevista para ocorrer até o final de 2025. Esse pagamento funciona como uma espécie de seguro, embora as partes envolvidas considerem baixa a probabilidade de sua utilização, dado que as ações da JBS estão sendo negociadas abaixo de seus concorrentes nos EUA, como a Tyson Foods.

A JBS se destaca como uma das maiores empresas do setor alimentício global, com operações diversificadas e presença em mais de 17 países. Mais da metade de sua receita provém do mercado norte-americano, refletindo sua sólida posição no setor.

O acordo entre BNDESPar e J&F não alterará a participação acionária do banco na JBS, onde investe desde 2007. De acordo com dados fornecidos pela BNDESPar, foram aplicados aproximadamente R$8,1 bilhões na empresa nesse período, gerando uma taxa interna de retorno (TIR) de 11,35%, superando os 7,25% do Ibovespa. Durante esse tempo, o banco também recebeu R$4,9 bilhões em dividendos e estima-se que o ganho total acumulado chegue a R$22,7 bilhões.

Com a implementação da dupla listagem, a BNDESPar continuará sendo detentora das ações com um valor significativo proveniente dessa operação internacional. Além disso, não há prazos ou obrigações definidas para a venda das ações após a listagem em Nova York.

Fontes próximas ao processo indicam que as questões levantadas pela SEC estão diminuindo, sinalizando um progresso rumo à autorização necessária para seguir adiante com os planos. A listagem também deve facilitar à JBS o acesso a um maior número de investidores e financiamentos com condições mais competitivas no exterior.

No entanto, essa iniciativa enfrenta resistência nos Estados Unidos devido a preocupações sobre práticas ambientais e passadas acusações de corrupção envolvendo os fundadores da empresa. Para viabilizar essa dupla listagem sem alterações significativas na gestão ou sede da empresa, está previsto o estabelecimento de um veículo de investimento na Holanda.