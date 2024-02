BNDES aprova R$ 70 milhões para novo centro de pesquisa em medicamentos da Althaia

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 70 milhões para a Althaia S.A. Indústria Farmacêutica implantar o novo centro de pesquisa para o desenvolvimento de medicamentos. O projeto foi integralmente financiado no âmbito do Programa BNDES Mais Inovação, e ampliará em cinco vezes a área dedicada às atividades de pesquisa e inovação da farmacêutica.

“O projeto integra a estratégia de desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde da Nova Indústria Brasil, que tem como objetivo fortalecer a indústria nacional de fármacos e insumos”, explica José Luis Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a resiliência do complexo industrial da saúde é uma das missões definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. “É prioridade do governo do Presidente Lula ampliar o acesso à saúde e reduzir a vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde. Vamos perseguir esse objetivo com o Plano Mais Produção.”

Com o investimento no novo centro, a empresa pretende aplicar novas tecnologias de processo e desenvolvimento, agregando produtos de maior complexidade e maior retorno ao seu portifólio. O centro contará com uma planta piloto para fabricação de lotes de baixo volume, a serem utilizados no processo de desenvolvimento, com menor comprometimento de capital e sem interferir na produção já existente de lotes comerciais.

Althaia – A Althaia S.A. Indústria Farmacêutica é uma empresa de capital nacional e desde 2010 se dedica à produção de medicamentos para uso humano. Desde o primeiro financiamento do BNDES à empresa, em 2012, também voltado para pesquisa e desenvolvimento, a Althaia vem ampliando seu portifólio de medicamentos, sempre investindo amplamente em inovação.