BMW Welt reabre exposição com app interativo e novos espaços

O BMW Welt reabre suas portas após uma extensa reforma e apresenta novos destaques para uma experiência emocionante. Como parte da reabertura, uma grande inovação está sendo preparada: o novo aplicativo BMW Welt oferece aos visitantes uma experiência inovadora ao combinar a exposição do BMW Welt com conteúdo virtual.

Aplicativo BMW Welt: Nova tecnologia com guia turístico personalizado

Com o aplicativo BMW Welt, que estará disponível para download no final de fevereiro, um passeio pelo BMW Welt se torna uma aventura interativa e informativa. Os visitantes terão acesso a um tour virtual com 16 estações. O aplicativo oferece um avatar digital de IA como guia turístico pessoal, permitindo que cada visitante escolha o ponto de partida e o ritmo do tour. Além disso, haverá suporte bilíngue para o público internacional.

O app também permite admirar veículos em modelo digital 360°, bastando escanear um código QR. As especificações dos veículos estarão disponíveis para download. Além disso, o aplicativo traz ofertas para lojas e restaurantes, aluguel de carros, além de um quiz, uma caça ao tesouro e o MINI Arcade.

Novos espaços de exposição e eventos especiais

As reformas incluem o M Clubhouse, espaço que combina aconchego e paixão pelo automobilismo, com destaque para o novo BMW M5 com design de Fillin Guas e uma instalação sonora do Nürburgring. O BMW Welt Business Center, redesenhado, reabre em 18 de fevereiro com um visual moderno em tons terrosos e detalhes dourados.

A programação de eventos inclui o retorno das aulas de ioga (22 de fevereiro), o musical infantil “Frank e Bert” (2 de março) e o Festival de Crimes (4 de abril), com leitura do thriller “O Instituto – Na Sombra da Ciência” por Hendrik Streeck. Em 27 de abril, um concerto infantil com a Filarmônica de Munique destaca os sons dos carros BMW. Ainda este ano, o campus terá o programa de segurança rodoviária vr4kids e uma nova estação de carregamento para veículos elétricos.

