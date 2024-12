BMW M3 e Mercedes-Benz 190E Cosworth juntos no Rally de Campos do Jordão

Duas lendas do automobilismo se encontraram no Rally de Campos do Jordão, o 114º organizado pelo MG Club do Brasil, realizado nos dias 29 e 30 de novembro. Largando da Pousada do Quilombo, em São Bento do Sapucaí (SP), um BMW M3 1987 e um Mercedes-Benz 190E Cosworth 1986 mostraram a mesma desenvoltura de quatro décadas atrás.

Perto de completar 40 anos, o BMW M3 surgiu da necessidade de homologar o modelo para o Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, ou apenas DTM, a principal categoria do automobilismo alemão. Atualmente na sexta geração, já teve motores de seis e oito cilindros. Mas, para alguns entusiastas, nada se compara à fase conhecida por E30 e seu 2.3 de quatro cilindros projetado por Paul Rosche, ninguém menos do que o diretor técnico da BMW Motorsport, fornecedora dos motores turbo utilizados pelo Brabham com o qual Nelson Piquet chegou ao bicampeonato, em 1983.

O M3 foi um grande sucesso no mundo do automobilismo, vencendo competições com duração de 24 horas em Nürburgring e Spa-Francorchamps, e provas do Mundial de Rallye (WRC) como o Tour de Corse, mesmo tendo tração apenas nas rodas traseiras, enquanto os rivais já estavam na tração integral.

Quanto ao Mercedes-Bemz 190E Cosworth, seu nome foi inscrito no olimpo dos esportivos em 1984, quando a Mercedes organizou uma corrida para celebrar a abertura do novo circuito de Nürburgring (Alemanha) e o estreante na F1 Ayrton Senna – substituindo Emerson Fittipaldi nos 45 do segundo tempo – superou medalhões da F1 como Alain Prost e Niki Lauda para vencer a corrida.

Sob o capô, o motor era o mesmo do 190E 2.3-16 padrão. Mas, com ajustes no coração: níveis de compressão, sincronismo do came e folgas nas válvulas que aumentavam a potência de 185 para 232 cv. Molas e amortecedores obviamente eram mais firmes e havia o incomum recurso de ajuste de altura da suspensão. E tudo num sisudo sedã de quatro portas. Mais tarde, o modelo 190E representou a Mercedes-Benz em várias temporadas do DTM.

Nas estradas escolhidas para o percurso do Rallye de Campos do Jordão, uma prova de regularidade, os dois carros andaram dentro das médias estabelecidas nas planilhas de navegação. Ambos concorreram na categoria Clássicos, em que a navegação é feita “à moda antiga” – ou seja, somente com o uso de calculadoras, cronômetros e do hodômetro do próprio automóvel. E, neste primeiro reencontro, o Mercedes levou a melhor. Tripulado por Douglas Comunian/Crislândia Comunian, terminou o rallye em nono lugar, duas posições à frente do BMW da dupla Felipe Roeder/Luiza Batista. Para seus proprietários, entretanto, o mais importante foi ter a oportunidade de colocar na estrada estes verdadeiros clássicos que marcaram época nas pistas e nas ruas.