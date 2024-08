BMW M Motorsport está desenvolvendo um novo modelo para corridas

Com o BMW M235i Racing, BMW M240i Racing e BMW M2 CS Racing, a BMW M Motorsport tem uma tradição de oferecer carros acessíveis e tecnicamente sofisticados para corridas. Esses modelos são o trampolim perfeito para as classes superiores GT4 e GT3. Atualmente, os engenheiros da BMW M Motorsport estão trabalhando no desenvolvimento de um novo carro que completará o portfólio de veículos de corrida para clientes como um modelo de entrada no automobilismo. Mais detalhes sobre o carro de entrada da BMW M Motorsport serão anunciados em breve.