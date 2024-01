BMW Group Brasil abre temporada de visitas à fábrica em Araquari (SC) para 2024

Está aberta a temporada de visitas à fábrica do BMW Group Brasil em Araquari para o ano de 2024. Com o programa “Por Dentro do BMW Group Brasil”, a empresa convida os apaixonados por carros, turistas a passeio por Santa Catarina, famílias e grupos de amigos para uma jornada pelo mundo da produção automotiva premium.

Esta experiência única oferece aos participantes a oportunidade de mergulhar por até três horas nos bastidores da maior fábrica de veículos premium da América do Sul. Durante o tour, os visitantes serão conduzidos por um guia especializado através de setores como o de Carroceria, Montagem e Qualidade, onde poderão testemunhar de perto os rigorosos processos de fabricação dos modelos BMW Série 3, X1, X3 e X4, que seguem os mesmos padrões das fábricas alemãs.

Além disso, os visitantes terão a chance de sentir a adrenalina de um teste prático na pista interna, com um piloto especializado do BMW Group no volante. Essa emocionante experiência oferece uma visão única do desempenho e da tecnologia por trás dos icônicos carros da marca.

As visitas são agendadas de segunda a sexta-feira, em dois horários, às 9h e às 13h, exceto nos feriados. Podem participar adultos e crianças de até 10 anos. O tour parte da Portaria Central da Planta Araquari do BMW Group Brasil, na rodovia Ipiranga, 40, às margens da BR-101. Os ingressos podem ser adquiridos através do site.

Por Dentro do BMW Group Brasil é um programa gerenciado pela Serra Verde Express, a maior companhia do ramo de serviços de receptivo de viagem de Curitiba e do Litoral do Paraná. Conhecida por uma das atrações turísticas mais famosas do Paraná, o passeio de trem pela centenária ferrovia de Curitiba à cidade histórica de Morretes. A Serra Verde Express oferece serviços completos, que incluem transfer, hospedagem, city tour, excursões e ingressos, com acompanhamento de profissionais altamente treinados e capacitados. Mais informações podem ser encontradas no site.

A fábrica em Araquari do BMW Group Brasil ocupa uma área de 1,5 milhão m², com 112.893 m² de edificações, cercadas por áreas de preservação. A infraestrutura local abriga processos de carroceria, soldagem, pintura, montagem, qualidade e logística, bem como laboratórios, estações de tratamento de água e efluentes, prédios administrativos e auxiliares. Também, é sede conjunta com o escritório em São Paulo do único Centro de Engenharia Global do BMW Group na América do Sul.