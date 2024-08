Blue Origin completa com sucesso 8º voo de turismo espacial

A Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, concluiu com sucesso seu oitavo voo de turismo espacial.

A decolagem ocorreu às 10h07 (horário de Brasília), nesta quinta-feira (29).

Quase 8 minutos depois do início da decolagem, o foguete New Shepard já havia retornado e pousado na plataforma de lançamento. Pouco mais de 10 minutos após o acionamento dos motores, a cápsula com os passageiros também já estava de volta ao solo.

Além do oitavo voo de turismo espacial, foi a 26ª missão da New Shepard. Até o momento, a empresa de Bezos já levou 37 pessoas além da linha de Kármán, conhecida como a fronteira entre a Terra e o espaço.

Fizeram parte do voo Nicolina Elrick, Rob Ferl, Eugene Grin, Eiman Jahangir, Karsen Kitchen e Ephraim Rabin.

Kitchen, estudante da Universidade da Carolina do Norte, se tornou a mulher mais jovem a cruzar a linha de Kármán.

Além disso, um rápido experimento será feito a bordo. Ferl, professor e pesquisador do Instituto Espacial Astraeus, na Universidade da Flórida, tornou-se o primeiro pesquisador financiado pela Nasa a conduzir um experimento sendo parte de uma tripulação comercial para um voo suborbital, segundo divulgou a Blue Origin.

A ideia do experimento é entender como genes de plantas reagem à transição para e a partir da microgravidade. Nele, um pequeno dispositivo deveria ser ativado por Ferl para “fotografar” a atividade genética de uma Arabidopsis thaliana que se encontrava dentro de um tubo levado junto à missão.

Como grupo controle, Anna-Lisa Paul, outra pesquisadora parte do projeto e que ficou em solo, acompanhou as ações de Ferl e também ativou um dispositivo igual com uma Arabidopsis thaliana.

A sétima viagem de turismo espacial da empresa havia ocorrido em maio deste ano. Antes disso, as outras seis ocorreram de julho de 2021 a agosto de 2022 – uma delas, inclusive, com a presença do brasileiro Victor Correa Hespanha, o segundo da nacionalidade a ir ao espaço.

O bilionário Bezos fez parte da tripulação do voo turístico tripulado de inauguração.