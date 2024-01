Blue Note SP, em parceria com o Meio & Mensagem, promove encontro de lideranças e anuncia o ‘’Blue Connections’’

A partir de 7 de fevereiro o Blue Note São Paulo, em parceria com o Meio & Mensagem, promove o “Blue Connections”, uma série de encontros entre grandes líderes do mercado corporativo. Como o nome sugere, o objetivo é conectar figuras influentes em quatro palestras anuais, sendo uma por trimestre, no coração da Avenida Paulista. Os eventos serão realizados no período matinal, acompanhados de um café da manhã, e contarão com, aproximadamente, 200 convidados, assinantes do plano corporativo do veículo.

A proposta amplia a abrangência de atuação do clube de jazz na capital paulista para além da vasta programação de shows, eventos gastronômicos, ações corporativas e até mesmo festas de Réveillon. Conectando não apenas grandes gestores, mas também marcas fortes no mercado, a “Blue Connections’’ conta com um time de patrocinadores de peso, incluindo nomes como a Porto Bank, Nestlé e Itaú.

“A essência do Blue Note é e sempre será a música, mas acreditamos na importância de diversificar a atuação da casa e atender também a outros objetivos. Após investir em uma programação de shows de excelência e uma gastronomia refinada, proporcionando uma experiência completa para os nossos clientes, um dos nossos grandes desejos era ter um conteúdo voltado para o mercado corporativo, trazendo informação, palestras, painéis e fóruns para esse mercado. Não existe uma forma melhor de iniciar essa nova vertical que não seja uma parceria com o Meio e Mensagem, através do Blue Connections. Vamos levar a empresários e executivos conteúdos de grande relevância dentro do ambiente de inovação, tendências, negócios e marketing. Estamos muito felizes com o início de mais essa jornada!”, afirma Luiz Calainho, empresário responsável pela abertura da franquia Blue Note no Brasil.

Uma das marcas de música mais valiosas do mundo, com matriz em Nova York e outras filiais em destinos como Milão, Tóquio e Havaí, a franquia Blue Note chegou ao Brasil em 2017. Clube de Jazz, mas também de outros ritmos, a casa conta com uma programação plural que abriga o rock, a MPB, a bossa nova, o samba e tantos outros. A direção musical é do empresário e sócio Daniel Stain, curador com uma vasta experiência na indústria da música.

BLUE NOTE SP

Endereço: Avenida Paulista, 2073, 2° andar – Consolação, São Paulo/SP

Funcionamento: Térreo — das 10h às 18h (seg a sáb)

2º andar — das 18h às 23h (apenas em dias de show)