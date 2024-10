Blue Note SP apresenta festa de Réveillon 2025

Vista privilegiada para a tradicional queima de fogos da Avenida Paulista, música de qualidade, diferentes opções de gastronomia e uma varanda a céu aberto de tirar o fôlego. Essas são algumas vantagens do Réveillon 2025 no Blue Note SP. A partir das 20h, a Banda Blue Note vai apresentar um show ao vivo com clássicos nacionais e internacionais, colocando o público para dançar ao som de soul music, disco, pop e MPB. Os ingressos para a festa de ano novo já podem ser podem ser encontrados via Eventim.

Para brindar a chegada de 2025, a festa terá sets exclusivos da Banda Blue Note, antes e após a queima de fogos. Durante as oito horas de evento, entre os shows o DJ convidado completa a programação musical. A casa ainda vai ganhar uma decoração especial para receber 2025 com tudo o que ele merece.

Todos os ambientes serão all inclusive. No cardápio, opções de entrada como antepastos, tábua de frios, caldinhos e mini salgados diversos; jantar com opções de massas, peixes, risotos, opções de carnes e saladas; e sobremesas como o já tradicional brigadeiro, rabanadas e pudim de leite, por exemplo. E para encerrar a noite, ou começar o primeiro dia de 2025, haverá opções de café da manhã. No bar, chopp Heineken e Amstel, drinks como Gin Tônica, Aperol Spritz, Caipirinha, Caipiroska, Espumante e bebidas não alcoólicas.

SERVIÇO

RÉVEILLON 2025 – BLUE NOTE SP

Local: Blue Note São PauloEndereço: Conjunto Nacional – Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP

Horário: 20h



Ingressos no site Eventim – a partir de R$ 799 ( sujeito à mudança de lote)

Clientes Porto Bank tem 10% de desconto nos ingressos e parcelamento em 10 vezes.

Classificação etária: 18 anos | menores, apenas acompanhados dos pais ou tutores legais, conforme Lei 8.069/90 e Portaria 502 de 2021 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O ingresso, à venda no site da Eventim, inclui a ceia completa: entradas volantes, ilhas de antepastos, frios e defumados; diversas opções de pratos quentes; ilha de sobremesas; ilha de café da manhã; drinques, cervejas, espumantes, uísque 12 anos, refrigerantes, sucos e água.