Blue Note São Paulo recebe Xantoné Blacq nesta quinta-feira (5)

O Blue Note São Paulo vai receber o aclamado compositor e artista nigeriano-britânico, Xantoné Blacq, nesta quinta-feira, dia 5, às 22h30. Blacq traz uma experiência musical curiosa, acumulando na carreira destaques como os dois anos que se apresentou como pianista de Amy Winehouse. A apresentação em São Paulo celebrará sua conexão pessoal e profunda entre a cultura brasileira e o Soul, Jazz e Funk Music. Ao longo da noite, ele vai receber convidados como o percussionista Marco Bosco, Patricia Marx, Flavia K e Bruno E. O público pode esperar música de qualidade, diversão e deve estar preparado para cantar e dançar.

Já no domingo (8), às 19h, Andru Donalds, um dos grandes talentos que a Jamaica exportou para o mundo, volta ao Brasil e se apresenta no Blue Note São Paulo. No repertório, grandes sucessos do artista da década de 90, versões de hits mundiais e a inédita “Seeds Of Despair”. “Save Me Now”, “Mishale”, “Lovin You”, “All Out of Love” são algumas das músicas que chegaram ao topo das paradas brasileiras e estão garantidas no show. Os ingressos estão à venda via Eventim.

A casa paulista, referência em música, vai celebrar as carreiras de dois grandes nomes da música brasileira. Na sexta- feira (6) às 20h, a banda Mar Aberto se apresenta em comemoração aos oito anos de de trajetória. No repertório, hits como “Se Fosse Tão Fácil”, “Logo Agora”, e“De Repente É”, algumas faixas que são pedidos frequentes dos fãs como “Nossas Estações” e “Califórnia” e também os mais recentes lançamentos como “Com Vida”. Entre as músicas, Thi e Gabi contam histórias que revelam de onde surgiram as inspirações para muitas de suas canções.

Na terça-feira, (10), às 20h, é a vez de Monique Kessous celebrar os 15 anos de carreira autoral com o show da turnê “O meu som é seu de perto”. O show, cujo título foi retirado de um dos versos de “Coração”, uma de suas canções mais reverberadas, traz sua obra em formato acústico, acompanhada pelo irmão, violonista e principal parceiro musical, Denny Kessous. No repertório, estão canções dos dois em parceria, como a recém lançada “Caminho de quem passa” e as aclamadas “Aonde eu for”, “Noites sem Luar” e “Viada”, além de outros sucessos de Monique, como “Eu sem você” e “Pitangueira” e “Meu papo é Reto” (parceria com Chico César, gravado com Ney Matogrosso).

Os tributos, uma das marcas registradas da casa, também estão na programação desta semana. Na quinta-feira (5), às 20h, é a vez da banda Pat Metheny Project, um tributo emocionante ao lendário Pat Metheny Group. Com uma formação completa que inclui percussão, voz, teclado, baixo e bateria, a banda trará à vida clássicos como “James,” “Minuano,” e “Third Wind.”

Já no sábado, (7), às 22h30, a banda Diamond Dogs apresenta o seu tributo a David Bowie. O público poderá ver performances memoráveis incluindo “Rebel Rebel” e “The Man Who Sold the World”, inspiradas no show ao vivo na BBC Radio Theatre em 2000; “Fame” e “Absolute Beginners” – Extraídas da apresentação marcante no Glastonbury em 2000; “Stay”, uma homenagem ao concerto no Nassau Coliseum em 1976; e “Let’s Dance”, uma interpretação do filme Moonage Daydream de 2023.

E na quarta-feira, dia 11, Mateus Sartori apresenta Vozes do Sertão: De Gonzagão a Dominguinhos, fazendo uma homenagem e revisitando a obra de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, seus parceiros, intérpretes e amigos musicais.Acompanhado de Guilherme Ribeiro (piano e acordeon) e Fernando Baeta (violão e guitarra), Mateus Sartori convida a plateia a soltar a voz cantando sucessos como: “Asa Branca”, “Qui Nem Jiló”, “O Xote das Meninas”, “Sabiá”, “De Volta pro Aconchego”, “Eu Só Quero Um Xodó” e muitas outras conhecidas do grande público.

Programação:

05/09:

20h: PAT METHENY PROJECT

22h30: XANTONÉ BLACQ – MY BRAZILIAN SOUL XANTONÉ BLACQ – MY BRAZILIAN SOUL (LIVE FROM LONDON)

06/09

20h: MAR ABERTO 8 ANOS DE AMOR E MÚSICA

22h30: BANDA BLACK RIO – CLÁSSICOS BBR

07/09

20h: NDUDUZO MAKHATHINI – AFROJAZZ IN TOWN

22h30: DIAMOND DOGS – TRIBUTO A DAVID BOWIE

08/09

19h: ANDRU DONALDS

10/09

20h: MONIQUE KESSOUS – O MEU SOM É SEU DE PERTO

22h30: BRUNA MORAES E ELDER COSTA – ENTRE O MAR E O CÉU

11/09

20h: MATEUS SARTORI – VOZES DO SERTÃO: DE GONZAGÃO A DOMINGUINHOS

SERVIÇO — BLUE NOTE SÃO PAULO

Endereço: Conjunto Nacional – Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP

Shows: 20h|22h30 (abertura da casa às 19h)

Classificação etária: 18 anos | menores, apenas acompanhados dos pais ou tutores legais, conforme Lei 8.069/90 e Portaria 502 de 2021 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

