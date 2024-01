Blue Note São Paulo recebe Ella & The Bossa Beat nesta quinta-feira (18)

Os amantes de jazz podem aproveitar as melodias suaves da banda americana Ella & The Bossa Beat, nesta quinta-feira (18), no palco do Blue Note São Paulo, a partir das 22h30. O evento contará com a participação especial de Mark Lambert na guitarra e Paulo Levi no saxofone, prometendo uma noite repleta de experiências musicais inesquecíveis.

Com apenas 23 anos e um currículo extenso na música, Ella, já considerada ‘A Nova Diva do Jazz’, nascida em Miami mas com origens brasileiras, impressiona como cantora, compositora, multi-instrumentista e mostra toda a sua versatilidade musical quando sobe ao palco. Fluente em inglês, português, francês e espanhol, Ella é uma artista que transcende fronteiras linguísticas com sua música. Em 2020, recebeu o reconhecimento merecido ao ser premiada com o ‘The Focus Brazil’ na categoria de ‘Melhor Cantora em Orlando’. Além disso, é membro da prestigiada Recording Academy e aluna de um dos mais renomados pianistas de Nova Iorque, Garry Dial.

Sua contribuição artística vai além do palco, envolvendo composição, arranjos e co-produção, frequentemente colaborando com seu pai, Magrus Borges.

Magrus Borges, o baterista, percussionista, compositor e produtor do som envolvente da banda, é natural de Belém do Pará. Com uma carreira marcada por colaborações com renomados artistas internacionais e nacionais, incluindo Shakira, Grace Jones, Tania Maria e Caetano Veloso, Magrus é uma força reconhecida no mundo da música.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 120, por meio da plataforma Eventim. A entrada de menores de 18 anos só será permitida com acompanhamento de pais ou responsáveis legais.

O espetáculo é uma produção do produtor cultural Cássio Laranja. Para mais informações entre em contato pelo telefone (13) 98132-1314 ou através do e-mail cassiolaranja@hotmail.com.

Serviços

Ella & The Bossa Beat

Data: 18/01 – Quinta-feira

Horário: 22h30

Ingressos: Eventim

Local: Blue Note São Paulo – Avenida Paulista, 2073 – 2º Andar – Consolação, São Paulo