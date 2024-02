Blue Note São Paulo fecha fevereiro com gigantes no palco

O Blue Note São Paulo, no coração da Avenida Paulista, se destaca cada vez mais como um espaço ímpar na cidade quanto o assunto é música. Encerrando com chave de ouro o último final de semana de fevereiro, de 21 a 24 de fevereiro, a casa traz nomes gigantes ao palco do clube de jazz, como Daniel Jobim, Kell Smith, Xantoné Blacq (tecladista de Amy Winehouse), Luciane Dom, Geraldo Azevedo & Hugo Fattoruso e o grupo Sete Cabeças.

Na noite de quarta-feira, 21 de fevereiro, iniciando a programação da semana, Daniel Jobim e Kell Smith apresentam a Rolling Stone Sessions, pré-estreia em celebração aos 50 anos do álbum icônico “Elis & Tom”, nos horários de 20h e 22h30. O disco homenageado, gravado em 1974, é considerado o “melhor álbum de MPB de todos os tempos”. Os saudosos fãs de Elis Regina e Tom Jobim terão apenas 10 oportunidades para acompanhar os shows da turnê, de março a setembro, nos principais teatros e casas de espetáculos das cidades de Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Natal e Fortaleza.

Já na quinta-feira, 22 de fevereiro, o público poderá assistir, às 20h, o espetáculo de Xantoné Blacq, tecladista de Amy Winehouse, que além das canções autorais do álbum “Songs and Stories”, apresentará também clássicos que tocou ao lado de Amy. Blacq conta com passagens por festivais como Glastonbury e Lollapalooza, além de apresentação icônica no Grammy, e também trabalhou com grandes nomes como Mark Ronson, Earth Wind & Fire, Jessie J. Na sessão das 22h, Luciane Dom chega para dominar o palco do Blue Note tomando a ancestralidade como ponto de partida e misturando reggae com candomblé, em uma visão moderna do jazz. A artista já cantou com Luedji Luna, Vox Sambou, Liniker, e passou por diversos palcos importantes como Circo Voador, Fundição Progresso, Nublu e Chelsea Music Hall (NYC).

Geraldo Azevedo & Hugo Fattoruso estreiam dueto com show inédito no Blue Note São Paulo, na sexta-feira, 23 de fevereiro, às 20h e às 22h30. No palco, a dupla viaja por mais de 40 anos de amizade, histórias e canções, em um show intimista de vozes, violão e piano. “Sempre quis voltar a tocar com o Hugo. Ele é um artista multitalentoso fenomenal. Estrear um show com ele no Blue Note é a realização de uma vontade muito antiga”, declara Geraldo Azevedo. Amigos de longa data, apresentarão canções emblemáticas como “Caravana” (de Geraldo e Alceu Valença),”Barcarola de São Francisco” (Geraldo e Carlos Fernando), “Virou Navio” (música de Hugo lançada no disco “Futuramérica” de 1996), entre outras.

No dia 24 de fevereiro, às 20h e às 22h30, o coletivo Sete Cabeças resgata repertórios e sonoridades de alguns dos principais discos produzidos nos anos 1990, época dos Acústicos MTV, e revisita os clássicos de Rita Lee e Titãs. No repertório, sucessos da cantora como “Agora Só Falta Você”, “Doce Vampiro”, “Flagra” e hits de Titãs como “Homem Primata”, “Marvin” e “Querem Meu Sangue”, entre outros.

Endereço: Conjunto Nacional – Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP

Abertura da casa às 19h

Shows sempre em dois horários: 20h|22h30

Clientes Porto Bank tem 30% de desconto nos ingressos e 15% de desconto na consumação pagando com cartão de crédito Porto Bank.

21/02

20h e 22h30: ROLLING STONE SESSIONS – PRÉ-ESTREIA: ELIS & TOM – COM DANIEL JOBIM E KELL SMIT

22/02

20h: XANTONÉ BLACQ – SONGS AND STORIES

22h30: LUCIANE DOM

23/02

20h e 22h30: GERALDO AZEVEDO & HUGO FATTORUSO

24/02

20h e 22h30: SETE CABEÇAS – REVISITANDO ACÚSTICOS MTV – TITÃS E RITA LEE

Classificação etária: 18 anos | menores, apenas acompanhados dos pais ou tutores legais, conforme Lei 8.069/90 e Portaria 502 de 2021 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

