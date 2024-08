Blue Note recebe Alice Caymmi para comemorar os 10 anos de “Rainha dos Raios”

O Blue Note São Paulo vai festejar os diferentes ritmos da música brasileira ao longo desta semana, além de receber tributos super especiais e dois shows em comemoração às décadas de carreira dos artistas. Na sexta-feira, 20, às Alice Caymmi sobe ao palco da casa no sábado, 31, às 20h, para uma apresentação voz e violão para celebrar os 10 anos de seu icônico álbum “Rainha dos Raios”. Em um show bastante intimista, meditativo e autobiográfico, a artista revisita clássicos de sua carreira como “Meu Mundo Caiu”, “Princesa”, “Como Vês” e “Iansã”, Os ingressos estão à venda via Eventim .

A semana começa com a potência vocal de Heloísa Lucas e o show Divas Negras do Rock & Soul na quarta, 28, às 20h. Durante sua apresentação, a artista vai reverenciar os clássicos dos gêneros americanos. No mesmo dia, às 22h30, é a vez de Phil Collins ser homenageado pelo baterista e vocalista Ademir Dancona. O público pode se preparar para cantar os maiores hits desde o legado de Collins na banda Gênesis até os maiores sucessos em sua carreira solo.



Bia Assad

Tereza Maciel/Divulgação

Na quinta-feira, 29, Badi Assad apresenta “Mulheres do Mundo” e contará com a participação de Vanessa Moreno. No formato solo, Badi fará um repertório de músicas que gravou ao longo de sua carreira de compositoras do mundo, assim como canções autorais feitas em parceria com outras artistas brasileiras ou ainda obras que compôs em homenagens às mulheres. Com sua virtuosidade única, Badi não apenas interpretará as canções atemporais sobre mulheres, mas também tecerá uma narrativa musical que destaca a diversidade e a força das vozes femininas na música global. Uma jornada emocional que reconhece e comemora a profunda influência das mulheres na criação artística.



Bravaguarda

Divulgação

A segunda sessão da noite, às 22h30, ficará a cargo do show “Bravasessions”. A apresentação promete ser uma jornada musical envolvente e emocionante, onde a Bravaguarda trará à vida suas versões marcantes de mashups que cativaram milhões online. No palco do Blue Note, esse evento apresentará uma fusão de sucessos da música brasileira e internacional, proporcionando uma experiência sonora única que transcende fronteiras musicais.



Radio Taxi

Divulgação

Dando início ao fim de semana, a sexta-feira começa com a turnê de 40 anos da icônica Radio Taxi. O repertório promete colocar o público para dançar e cantar ao som de Eva, Garota Dourada, Um Amor de Verão, Coisas de Casal, entre outras. No vocal, Betto Luck; na bateria, o lendário, Gel Fernandes; no baixo, Fabio Zaganin; na guitarra, Miltinho Romero e presença do maestro e tecladista Flavinho Fernandes.

Às 22h30 A banda “Let’s Groove Earth, Wind & Fire Tribute” volta ao palco do Blue Note no dia do aniversário de Verdine White, contrabaixista fundador da banda original, para celebrar o legado do Earth, Wind & Fire. Com um repertório repleto dos maiores sucessos, como “September”, “Boogie Wonderland” e “Let’s Groove”, a banda promete transportar o público de volta aos anos dourados da música.

E para encerrar o domingo, Mark Lambert, o cantor e guitarrista norte-americano, vai fazer um Tributo a Simply Red e Christopher Cross. Em um espetáculo envolvente, o músico apresenta os grandes sucessos do Simply Red com arranjos originais repletos de personalidade, celebrando os 40 anos da banda que tem em seu currículo sucessos inesquecíveis como “Holding Back the Years”, “If You Don’t Know Me by Now”, “Stars” e “Something Got Me Started”.

Programação:

28/08:

20h: HELOISA LUCAS – DIVAS NEGRAS DO ROCK & SOUL

22h30: PHIL COLLINS CARROSSEL POR ADEMIR DANCONA

29/08

20h: BADI ASSAD APRESENTA MULHERES DO MUNDO – PART VANESSA MORENO

22h30: BRAVAGUARDA APRESENTA #BRAVASESSIONS

30/08

20h: RADIO TAXI – TURNE 40 ANOS

22h30: LETS GROOVE – EARTH, WIND & FIRE TRIBUTE

31/08

20h: ALICE CAYMMI – RAINHA DOS RAIOS – A FÚRIA (VOZ E VIOLÃO)