Blue Cowork Ilhabela: novo espaço no paraíso do litoral norte

Ilhabela passa a contar com uma solução prática e inteligente para profissionais de diversas áreas desenvolverem atividades de trabalho. O Blue Cowork abre de suas portas no coração do Perequê, o centro comercial da ilha no litoral norte paulista. Localizado em uma das regiões mais belas e estratégicas desse verdadeiro paraíso, o Blue Cowork oferece uma estrutura completa e moderna para quem busca aliar produtividade com inspiração.

O Blue Cowork foi projetado para atender às necessidades de diferentes tipos de profissionais, desde nômades digitais até empresas já estabelecidas. A estrutura do Blue Cowork conta com internet de alta velocidade, salas de reunião (espaços equipados que oferecem privacidade e todas as comodidades necessárias), endereço fiscal (disponível para empresários que necessitam de um endereço para suas questões jurídicas e de manutenção de empresa), além de um ambiente confortável em um espaço projetado para ser acolhedor e inspirador, ideal para negócios e networking.

Localização Privilegiada – O Blue Cowork está situado próximo a restaurantes, mercados, bancos, farmácias, e a poucos passos da Praia do Perequê. Além disso, oferece estacionamento próprio, facilitando ainda mais o acesso. O coworking fica ao lado do Yellow Café, onde tem parceria e oferece um lugar para relaxar entre uma tarefa e outra, ou para reuniões mais informais.

Conheça os planos

ROTATIVOS, PARA NÔMADES DIGITAIS:

-Diária, até 6h – Para compra e uso no mesmo dia: R$60 (incluso um café-cápsula ou vale, água – uso total do espaço).

-Meia diária, até 3h – Para compra e uso no mesmo dia: R$40 (incluso um café-cápsula ou vale, água – uso total do espaço).

-Reserva da sala de reunião – até 2h de uso exclusivo do espaço: R$200 para uma até 5 pessoas (incluso cafés – cápsula ou vale para o número de pessoas, água – uso total do espaço).

PARA EMPRESAS E EMPREENDEDORES:

-Endereço Fiscal – Uso do endereço do espaço para questões jurídicas de abertura e manutenção de empresa: R$ 49 mensais (não incluso recebimento de encomendas; não incluso uso público do endereço como local de atendimento).

-Endereço Comercial – Uso do espaço para recebimento de correspondência, uso público em sites, bancos, fornecedores e cartões de visita:R$ 39 mensais (não incluso endereço fiscal).

-Endereço Comercial + Fiscal – Uso do endereço do espaço para questões jurídicas de abertura e manutenção de empresa; bem como uso do espaço para recebimento de correspondência, uso público em sites, bancos, fornecedores e cartões de visita: R$79 mensais.

PARA ESCRITÓRIOS E FIRMAS:

-Assento na Sala Colaborativa – 20h para usar em vários dias do mês, como achar melhor: R$ 179 (inclui até uma hora para uso da sala de reuniões com até +5 pessoas; também Incluso um café-cápsula ou vale, água – uso total do espaço).

-Assento na Sala Colaborativa – 40h para usar em vários dias do mês, como achar melhor: R$ 299 (inclue até três horas para uso da sala de reuniões com até +5 pessoas, também incluso um café-cápsula ou vale, água – uso total do espaço).

Contato e Reservas – Para mais informações, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo site em https://coworkilhabela.com/contato/.

Site: https://coworkilhabela.com/

Instagram: @coworkilhabela