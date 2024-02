Bloquinhos terão estrutura de estacionamento com possibilidade de reserva antecipada, até domingo (18)

Para facilitar a vida do público paulistano que pretende acompanhar os bloquinhos de carnaval que acontecem até o próximo domingo (18), a Estapar – detentora da maior rede de estacionamentos do país e responsável pelo serviço de Zona Azul da capital paulista – vai disponibilizar mais de 600 vagas de estacionamento, com possibilidade de reserva antecipada, em pontos localizados nas regiões de Pinheiros, Consolação, Vila Mariana, Butantã e Tatuapé, onde ocorrerão 14 eventos de rua (detalhes abaixo).

As reservas devem ser feitas por meio do aplicativo Zul+ ou pelo site da Estapar. Em ambas as plataformas, basta apenas acessar o campo ‘Estapar Reserva’ para garantir a vaga de forma antecipada. “Preparamos uma operação especial para dar suporte ao público dos bloquinhos. Com base nos locais e horários anunciados pela administração municipal, fizemos um mapeamento de unidades que temos presentes e ficam mais próximas, para atender as pessoas com o máximo de comodidade”, explica Marcella Mosquini, head de marketing da companhia.

Por se tratar de eventos que reúnem grandes contingentes de pessoas, a executiva recomenda a utilização do sistema de reserva antecipada. “Em eventos grandes é sempre preferível garantir a reserva. De imediato, você já escolhe a data e também já adianta o pagamento”.

Abaixo segue a lista de endereços:

Avenida Vital Brasil 1000 (Entrada pela Rua Raul Saddi), Butantã

Rua Fradique Coutinho, 477, Pinheiros

Rua Frei Caneca 825, Consolação

Av. Rebouças, 2636, Pinheiros

Rua Joaquim Floriano, 466, Itaim Bibi

Avenida das Nações Unidas, 7221, Pinheiros

Rua Bom Sucesso, 220, Tatuapé

Blocos que ocorrerão nessas regiões:

Pipoca da Rainha (18/02, Local: R. da Consolação, 585, às 14h); Bloco Praieiro – Jammil (17/02, Av. Henrique Schaumann, 567, às 11h); Banda Macaco Cansado (17/2, 14h, R. Harmonia 67); Bloco Desliga e vem (17/2, 10 hs, R. Padre Carvalho, 799); Bloco do Apego (17/2, às 13hs, R. Tucambira, 21); Bloco Baguncinha (17/2, às 11hs, Av. Helio Pellegrino, 200); Bloco Do Descubra (17/2, às 13h, Av. Helio Pellegrino, 200); Navio Pirata (17/2, às 13h, Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras); Orquestra Voadora (17/2, às 11h Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras); Bloco Beats (18/2, às 11h, Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras); Bloco Ninguém Dorme (17/2, às 14h, R. Boturoca); Bloco S/A (17/2, às 14h, R. Estêvão Lopes 50); Bloco Kazunji (18/2, às 13h, Av. Junta Mizomoto); Bloco Tatuapé (18/2, às 14h, Av. Vereador Abel Ferreira).

Desfiles das campeãs

A Estapar também manterá operação especial no estacionamento da Expo Center Norte (Rua José Bernardo do Pinto 333, Vila Guilherme), que fica bem próximo ao Sambódromo e reúne mais de mil vagas. O objetivo é atender o público que vai assistir aos desfiles das campeãs, no sábado (17).

Assim como nos bloquinhos, as reservas antecipadas devem ser feitas por meio do aplicativo Zul+ ou pelo site da Estapar, acessando o campo ‘Estapar Reserva’.