Bloquinhos e Encontro de Multicolecionismo agitam o Carnaval no Atrium Shopping

O Carnaval está chegando e o Atrium Shopping já está se preparando para entrar no ritmo da folia e festejar muito. Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, sempre a partir das 15h, o empreendimento realiza bailinhos que garantem o agito para foliões mirins e pets, com direito a premiação para melhor fantasia a cada dia.

Nos dias 10, 11 e 12 a festa é para crianças de todas as idades e é só chegar e participar. O intuito é fazer com que os pequenos se divirtam no melhor estilo das marchinhas e ainda aproveitem para caprichar na fantasia. Afinal, haverá premiação para os melhores.

Já no dia 13 acontece o bailinho pet com direito a “Cãocurso” dos trajes mais criativos. As vagas para este evento são limitadas. Para participar é preciso fazer inscrição por meio do WhatsApp (11) 3135-4500 e levar a contribuição de 1kg de ração animal, a qual será destinada para a instituição Turma do Agita.

Também neste fim de semana de Carnaval, dias 10 e 11 de fevereiro, entre um bloquinho e outro, o Atrium Shopping é parada obrigatória para os fãs e entusiastas de miniaturas, com o Encontro de Multicolecionismo, no qual estarão apresentados – para exibição, venda e troca – veículos em miniatura, itens de plasticomodelismo, action figures, cards e muito mais.

A exposição de veículos em miniatura está montada no Piso 01, em frente a Lojas Pernambucanas. No sábado, dia 10, das 10h às 22h, e no domingo, dia 11, das 11h às 20h, colecionadores estarão no local mostrando suas peças e disponíveis para negociar itens raros. O espaço ainda vai contar com pistas para testar os carrinhos em alta velocidade.

A realização é da Hernani Conexão Diecast & Multicolecionismo, com apoio do Atrium Shopping e do Tasty Grill Express.

Carnaval Atrium

De 10 a 13 de fevereiro, às 15h

Dias 10, 11 e 12 para crianças e famílias – entrada livre

Dia 13 para pets – inscrição prévia e entrada 1kg de ração

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 12 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais