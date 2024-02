Bloquinhos, concurso ‘Cabelo Maluco’ e bailinho pet recheiam Carnaval no Shopping SP Market

Está chegando a hora de cantar antigas marchinhas de Carnaval, separar os confetes e explorar a criatividade em fantasias! Para quem deseja fazer tudo isso em um único local, o Shopping SP Market apresenta uma programação gratuita entre os dias 10 e 13 de fevereiro, incluindo os tradicionais bloquinhos, concurso de Cabelo Maluco, oficinas e bailinho de carnaval pet no Pet Park.

Nestes quatro dias de festa, os foliões já podem se preparar para os bloquinhos carnavalescos, tradição e grande sucesso do empreendimento. Nos dias 10 e 11, toda família pode aproveitar o bloquinho ‘Gente Miúda’, das 15h às 17h, e nos dias 12 e 13 de fevereiro, é a vez do bloco ‘Fraldinha Molhada’, das 13h às 15h. Toda essa programação ainda será acompanhada da distribuição de confetes e serpentinas, para complementar a fantasia, além de pipoca e algodão doce durante o período.

Em paralelo, já que o Carnaval também é sinônimo de família, o bailinho pet também está garantido na programação e acontece no Pet Park, espaço destinado aos bichinhos dentro do empreendimento. Por lá, toda temática e sonorização esperam pelo integrante da família para um desfile de fantasias e muita festa para toda família aproveitar. Isso acontece também nos quatro dias de atividades, entre 12h e 20h.

Como uma grande novidade na programação deste ano, o concurso ‘Cabelo Maluco’, destinado para pessoas com mais de 20 anos de idade, promete divertir os festeiros! Além de um banho de criatividade na hora da produção, para participar é necessário realizar a inscrição prévia por meio do aplicativo do shopping, já que reúne prêmios especiais para o 1º, 2º e 3º lugar, de 500 reais, 300 reais e 200 reais, respectivamente. A premiação é diária e o regulamento já está disponível no site do shopping.

Além disso, a folia também oferece oficinas de pintura facial e cabelo maluco, interação e brincadeiras com a criançada e uma área baby, para os pequenos de 0 a 3 anos. Toda programação é gratuita e acontece durante o período das 12h às 20h.

Serviço

Bailinho de Carnaval no Shopping SP Market

Bloquinhos

Dias 10 e 11: Gente Miúda

Horário: Das 15h às 17h

Dias 12 e 13: Fraldinha Molhada

Horário: das 13h às 15h

Bailinho de carnaval PET

Local: Pet Park

Período: entre os dias 10 e 13 de fevereiro

Horário: entre 12h e 20h