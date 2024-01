Bloquinho do Goldofredo traz 4 dias de folia para o ABC

Entre os dias 10 e 13 de fevereiro o Bloquinho do Goldofredo promete animar o Carnaval das crianças com uma programação repleta de diversão.

Durante os 4 dias de folia as famílias do ABC poderão participar de oficinas de máscaras, pintura facial, confecção de abada e de adereços para pets. Todas as atividades são gratuitas e para participar basta se inscrever pelo aplicativo do shopping, as vagas serão liberadas na próxima segunda (05/02) ao meio-dia.

E como Carnaval sem música não é Carnaval, para animar a festa uma banda itinerante vai transformar os corredores do Golden Square em avenidas do samba e, na terça-feira (13), uma matinê encerra as atividades com muita energia, serpentina e alegria.

Para famílias com crianças dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA), o shopping disponibiliza abafadores auriculares, desta forma os pequenos conseguem participar das festividades respeitando a sensibilidade auditiva e amenizando o incômodo causado pelo excesso de barulho.

Crachás identificadores também são ofertados para os visitantes com o objetivo de tornar o atendimento prioritário ainda mais ágil e prático. Para solicitar o empréstimo basta se dirigir até o SAC (ao lada da Daiso) no piso L3. No mesmo piso, o Espaço Aconchego está preparado para receber os foliões com TEA que precisarem de um momento para diminuir o ritmo.

‘’O Bloquinho do Goldofredo é um evento imperdível para quem deseja aproveitar o Carnaval de maneira segura e familiar, com conforto e onde todos são bem-vindos. Convidamos a todas as famílias para que venham fantasiadas, incluindo os pets, e tornar nossa festa inesquecível “, diz Renann Mendes, Gerente de Marketing do empreendimento.

Serviço – Bloquinho do Goldofredo

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h

Oficinas

Data: 10, 11, 12 e 13

Horário: das 14h às 20h

Idade permitida: 02 a 12 anos

Local – Piso L2 (ao lado da ArtWalk)

Evento 100% gratuito – Participação mediante a resgate do cupom no aplicativo.

Matinê de Carnaval

Data: 13.02

Horário: às 15h, 16h30 e 18h

Local – Praça de Alimentação, Piso L3

Evento 100% gratuito.