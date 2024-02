Bloquinho de Carnaval faz a folia no Shopping Pátio Paulista

O Shopping Pátio Paulista está organizando um bloquinho carnavalesco para toda a família, que acontecerá nos dias 10 e 11 de fevereiro (sábado e domingo). O evento gratuito e aberto ao público será realizado dentro do próprio empreendimento, tendo como ponto de partida da animação o 3º andar, Piso Jardins, a partir das 14h. Entre uma parada e outra, cafés e restaurantes estarão disponíveis para recarregar as energias.

O bloco terá quatro paradas dentro do mall, e as tradicionais marchinhas carnavalescas vão garantir o grito de Carnaval do shopping. Aproveite para relembrar a Marcha do Remador, Mamãe Eu Quero, Abre Alas, Turma do Funil, Estrela Dalva, entre outras canções consagradas.

O gerente de marketing do Shopping Pátio Paulista, Gabriel Lima, convida todos para participar desse momento carnavalesco. “Bloco de Carnaval é uma animação que agrada a todos, principalmente o público infantil que adora vestir fantasias e fazer maquiagem para dar um brilho na festa. Com esse bloquinho no Pátio Paulista, queremos oferecer uma experiência inesquecível para as famílias, com muita diversão, segurança e animação”, diz ele.

Allah-lá-ô ô ô ô ô ô ô, mas que calor ô ô ô ô ô ô

Personagens temáticos, vestidos com roupas carnavalescas, acompanham a garotada e prometem animação geral dentro do shopping, que terá também a distribuição de pandeirinhos aos primeiros participantes que chegarem nesse grande encontro.

SERVIÇO – Bloquinho de Carnaval

(EVENTO GRATUITO)

Local: Shopping Pátio Paulista

Data: 10 e 11 de fevereiro

Horário: a partir das 14h

Endereço: Rua Treze de Maio, 1947 – Bela Vista, São Paulo – SP

Para mais informações, fale com a assistente virtual do Shopping Pátio Paulista pelo WhatsApp. Não perca essa oportunidade de celebrar a chegada do Carnaval com as músicas mais cantadas nessa temporada. Esperamos por você!