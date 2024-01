Blocos e bandas de carnaval fazem apresentações gratuitas no Sesc Pinheiros

Carnaval é geralmente uma das épocas mais animadas do ano e, talvez por isso tão aguardada, principalmente por aqueles que aproveitam os intensos dias de folia. Pensando nisso, o Sesc Pinheiros preparou uma programação musical gratuita que ocorre na Praça de 10 a 13 de fevereiro. A brincadeira começa no sábado de Carnaval (10), às 12h com o Bloco Saruê. O grupo formado por músicos, palhaços, brincantes e o boneco Saruê, abre espaço para criançada pular e se divertir, em um cortejo com brincadeiras.

Na mesma tarde, é a vez da Banda do Seu Lalá que traz a atmosfera dos tradicionais bailes de Carnaval. O Duo Badulaquê segue no domingo (11) com canções autorais, marchinhas tradicionais e versões inusitadas de músicas infantis. Para fechar o período carnavalesco a Praça recebe na terça-feira (13), a Banda Baleia Banguela com o show Baleia Canta Bahia, que apresenta canções emblemáticas de compositores baianos.Confira os shows!

Bloco Saruê

Com os integrantes da Cia Trupe Liuds, o bloco é composto por uma banda de palhaços, que toca de maneira lúdica músicas autorais, marchinhas tradicionais e afro-brasileiras, e relembra músicas do repertório dos Blocos Ilú Oba de Min, Agora Vai e Embodeiros Queixadas. O Bloco Saruê recebe esse nome em alusão ao animal saruê, o gambá brasileiro encontrado às margens dos centros urbanos e que tem grande habilidade circense por conta do seu rabo. Hoje sediada na Comunidade Cultural Quilombaque (Perus/São Paulo), a Cia Trupe Liuds surgiu em 2006, com o intuito de difundir a arte circense na periferia da cidade de São Paulo. É uma companhia composta por palhaços negros, que através da linguagem lúdica recria a realidade cotidiana e desperta o imaginário das pessoas.

Dias: 10 e 12/02. Sábado e segunda 12h

Local: Praça

Duração: 90 minutos

Para todas as idades

Grátis

Banda do Seu Lalá

Uma mini-orquestra que resgata a tradição do carnaval de salão, proporcionando um baile inesquecível para todas as idades. O projeto revive a elegância musical dos arranjos orquestrais das canções carnavalescas da “Era de Ouro”, adaptando antigas gravações em partituras para o quarteto de sopros da banda. A Banda do Seu Lalá evoca grandes vozes do passado como Lamartine Babo e Carmen Miranda, revivendo um autêntico baile de carnaval com marchinhas, marchas-rancho e sambas de carnaval. Pedro Mourão e Renato Alves, músicos visionários e membros da Banda do Seu Lalá, fundaram esta mini-orquestra em 2014, ressuscitando a tradição do Carnaval de Salão. Inspirados por grandes nomes como Lamartine Babo, João de Barro, e Carmen Miranda, a Banda do Seu Lalá celebra as pérolas da cultura popular, apresentando autênticos bailes carnavalescos repletos de brilho e festividade.

Dias: 10 e 12/02. Sábado e segunda -16h

Local: Praça

Duração: 90 minutos

Para todas as idades

Grátis

Duo Badulaque

Em ritmo de maracatu, côco e afoxé, o Badulaque apresenta canções autorais, marchinhas tradicionais e versões inusitadas de músicas infantis consagradas como: PraDançar, Touradas em Madrid, A Canoa Virou e Sopa. Com trompete, cavaquinho, percussão e badulaques, cada música apresenta diferentes adereços, máscaras e fantasias. O Duo Badulaque, formado por Daniel Ayres e Julia Pittier, compõe, produz, toca e canta músicas infantis desde 2016. A dupla já lançou mais de 36 canções autorais, no DVD Badulaque (2016), no CD O Dinossauro e o Dragão (2018) e na nova série de vídeos do Youtube (2019). O Duo Badulaque apresenta suas canções na TV Rá Tim Bum desde 2017, além de ter participado do Quintal da Cultura.

Dia: 11/02. Domingo -12h

Local: Praça

Duração: 90 minutos

Para todas as idades

Grátis

Banda Baleia Banguela

Um show de releituras com canções emblemáticas de compositores baianos. Esse segundo trabalho traz a criança e o adulto para o mesmo clima, para a mesma festa. No repertório Daniela Mercury, Asa de águia, Olodum, Ilê Aiyê, Araketu, Ivete Sangalo, Jamil, são apenas alguns dos homenageados. A Banda Baleia Banguela que integra aCia Navega Jangada de Teatro, estreou seu primeiro show em janeiro de 2020. Na sequência circulou por unidades do Sesc SP e Prefeituras. No período de pandemia produziu conteúdos digitais para continuar dialogando com seu público. No carnaval de 2023 estreou seu segundo show intitulado Baleia Canta Bahia, homenageando grandes compositores e intérpretes baianos.

Dias: 11 e 13/02. Domingo e terça-feira -16h

Local: Praça

Duração: 90 minutos

Para todas as idades

Grátis

