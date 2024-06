Blocos de carnaval de São Paulo se reuniram neste domingo em ato contra a privatização da Sabesp

Blocos de carnaval da cidade de São Paulo – “Bloco do Água Preta”, “Ano Passado eu Morri esse Ano eu não Morro”, “Bloco Fluvial do Peixe Seco”, “Bloco Refloresta”, “Vai quem qué” e “Jegue elétrico” – reuniram neste domingo (2/6) mais de 1,2 mil pessoas numa campanha de doação de água potável para o Rio Grande do Sul e para iniciarem um ato contra a lei estadual que recentemente aprovou a privatização da Sabesp.

Esta foi a primeira de uma série de mobilizações que acontecerão ao longo do mês contra a privatização.