Bloco “Será Que É?” traz presença especial da cantora Karol Conká

O Carnaval do Orgulho se antecipa no pré-carnaval de São Paulo trazendo à Rua do Orgulho – a Rua Augusta e suas travessas -, uma celebração marcada pela liberdade, paz e diversidade. Um dos destaques dessa folia é o Bloco “Será Que É?”, que nesta edição, intitulada “Perdi foi Tudo!”, conta com a participação especial da cantora Karol Conká. O bloco tem concentração na Rua Matias Aires e está agendado para o dia 03 de fevereiro, sábado, com concentração às 13h e saída às 14h.

As atrações deste ano incluem o DJ Rodrigo Borro, um dos mais conhecidos e renomados DJs da cena LGBTQIA+ de São Paulo, e Cris Negrini, um homem transexual e DJ Open-Format com uma década de experiência.

A programação dos Blocos do Orgulho abrange o Bloco da Salete Campari, o Bloco “Será que é?” – em sua edição “Perdi foi Tudo!” com Karol Conká – e o Bloco Desculpa Qualquer Coisa. O retorno do bloco às ruas é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão da Associação Paulista Amigos da Arte.

Serviço:

Bloco Será que É? – “Perdi foi Tudo!”

Data e Local: 03 de fevereiro, sábado, às 13h. Saída às 14h, a partir da Rua Matias Aires

Grátis