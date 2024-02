Bloco “Ilariê” terá repertório marcado por clássicas músicas da Xuxa

Neste carnaval, fãs da eterna rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, tem mais um motivo para celebrar. Além dos merecidos dias de descanso, a praça Omaguás, localizada na Zona Oeste de São Paulo, em Pinheiros, recebe neste sábado (3), o bloco “Ilariê”. O repertório inclui uma viagem no tempo pelos sucessos da artista, fomentando uma atmosfera nostálgica, além de clássicas gincanas como dança da cadeira, corrida de colher, tendas de pintura e carrinho de sorvete para o divertimento de todos os públicos.

O desfile ainda conta com personalidades de peso, como os atores Leandro Lima, Carol Marra e a Onna Silva, e ainda promete trazer uma mini réplica da famosa nave para o local. Xuxa é uma das figuras mais emblemáticas e importantes da TV Brasileira, sendo ainda uma caricata figura no carnaval de rua brasileiro. Comandado pelo relações públicas, Diego Rodrigues, o bloco espera receber o público infanto-juvenil para gincanas às 11h e após 13h, a expectativa é que a geração dos anos 80 e 90 compareça ao local, para dançar clássicos da música brasileira entre toda a diversidade do bloco.

A festa conta com o apoio do vereador Xexéu Tripoli. E para este domingo, a expectativa é que o bloco tenha 80 integrantes, além dos músicos – a banda foi criada especialmente para o desfile. Diego vem fantasiado de Xuxa, já as madrinhas e os padrinhos do desfile devem comparecer vestidos de paquitas e paquitos.

Serviços:

Data 03/02

Local – Pinheiros – praça Omaguás

Horário – 11h às 17h

São Paulo

Entrada Franca