Bloco Forrozin, de Mariana Aydar, irá homenagear Dominguinhos nas ruas do centro de SP

O bloco Forrozin, conhecido pelo repertório que celebra os ritmos nordestinos como forró, xote, maracatu, afoxé, arrocha, axé, levará às ruas da capital paulista na segunda-feira de carnaval (12 de fevereiro), a essência e homenagem a um dos maiores instrumentistas brasileiro, Dominguinhos. Até a data do trio é especial, pois é o dia do aniversário do instrumentista! O trio elétrico, comandado pela cantora Mariana Aydar e realizado pelo Carnaval Viva a Rua, do coletivo Pipoca, terá apoio cultural de Brahma, KWAI e Converse, iniciará a concentração do desfile no histórico cruzamento entre a Avenida Ipiranga e a Avenida São João às 11h00.

Com o tema Isso aqui tá bom demais, em alusão à música eternizada na voz do cantor e compositor Dominguinhos que, se vivo, estaria completando 83 anos na data do desfile, Mariana Aydar convidou alguns discípulos do sanfoneiro, de diferentes gerações, para se juntar a ela no trio: o cantor, compositor e acordeonista sergipano Mestrinho, Cosme Vieira, jovem que ganhou notoriedade ao interpretar Dominguinhos na peça em homenagem a ele, Bella Raiane, participante do reality show, da Globo The Voice em 2021 e Abner Lima, afilhado musical de Mariana Aydar – músico, instrumentista e compositor que nasceu no berço da música nordestina, em Paraíba. É filho do cantor e compositor Flavinho Lima, o qual viveu anos ao lado do Mestre Dominguinhos.

“Cantar e homenagear Dominguinhos é sempre uma alegria pra mim e é algo que quero fazer pro resto da vida, porque ele é uma das pessoas mais importantes pra mim dentro da minha música e da minha vida! Quando vi que o dia do desfile cairia no dia do aniversário dele, vi que o tema deste ano já estava pronto, isso aqui vai ser bom demais! E vai ser muito lindo ver todas as gerações de sanfoneiros homenageando nosso mestre! Viva Dominguinhos eterno!”, relata Mariana Aydar, cantora e idealizadora do Forrozin.

Cantora e compositora, Mariana Aydar assina obra sofisticada e contemporânea com raízes na canção, no samba e na música nordestina. Visceral, é no palco que a artista se sobressai. Já cantou com nomes famosos como Elba Ramalho, João Donato, Alcione e Gilberto Gil. Foi diretora de um documentário sobre a obra de Dominguinhos e no final de 2019 lançou o seu quinto disco, dedicado integralmente a essa cultura regional, o Veia Nordestina, com 12 faixas que misturam ritmos como xote, pagodão, arrocha, frevo, galope, kuduro e rastapé. Esse álbum ganhou o Grammy Latino em 2020. Em 2022, a música Espumas ao Vento integrou a trilha sonora da novela Travessia, da TV Globo.

O desfile terá início às 11h00, na Avenida Ipiranga, 770, com dispersão agendada para ocorrer na Praça Ramos, 209 às 16h00.

SERVIÇO

Bloco Forrozin

Data: 12 de fevereiro de 2024

Horário do desfile: 11h00

Horário da dispersão: 16h00

Endereço: Av. Ipiranga 770

Trajeto: Av. Ipiranga 770, Av. São Luis, R. Xavier de Toledo, Praça Ramos 209

Endereço da dispersão: Praça Ramos 209