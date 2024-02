Bloco Dre Tarde aquece Carnaval de rua com música eletrônica em São Paulo

Em crescente exponencial, o Carnaval de rua em São Paulo é um dos maiores do Brasil. E uma das folias mais tradicionais da cidade para quem curte música eletrônica é o Bloco Dre Tarde, comandado pelo DJ e produtor Dre Guazzelli, desde 2018. A atração comemora sua sexta edição em 2024 e desfila no dia 12 de fevereiro, segunda-feira, com concentração a partir das 13h na altura do nº 4.150 na Avenida Faria Lima.

Com um lineup formado pelo anfitrião e demais convidados, o público pode esperar por um Carnaval cheio de House, em um passeio pelas diferentes sonoridades da vertente, como Deep House, Tech House e mais. Um dos artistas confirmados na programação do bloco é o astro britânico Jonas Blue, dono dos hits “Fast Car”, “Perfect Strangers” e “Mama”, que juntos somam mais de 3 bilhões de streams somente no Spotify. Öwnboss é outro nome convidado do desfile, que vem em tamanha crescente no cenário eletrônico, sendo considerado uma grande revelação do mercado com a faixa “Move Your Body”. O lineup fica completo com o violinista Cleyton.

Prometendo um ambiente de amor, união e respeito, assim como os princípios da música eletrônica, o Bloco Dre Tarde é inspirado na marca de festa de Guazzelli, o Sábado Dre Tarde, que esgota ingressos em quase todas as edições, e é uma oportunidade para que pessoas de todas as idades possam curtir o Carnaval juntas. Um dos destaques da celebração é o sistema de som, com a qualidade garantida pelo Trio Elétrico Demolidor, um dos melhores do país.

Com encerramento às 18h, os inimigos do fim terão mais uma oportunidade de continuar curtindo as batidas eletrônicas do Carnaval: o after oficial do Bloco está garantido e ocorre no Le Club, um social club localizado próximo ao trajeto do trio. A venda de ingressos e os demais detalhes para acesso serão anunciados em breve.

O Bloco Dre Tarde conta com patrocínio da Amstel. Acompanhe as redes sociais do DJ e produtor para conferir as novidades em primeira mão.

Serviço

Bloco Dre Tarde

Gratuito

Data: 12 de fevereiro de 2024

Horário: das 13h às 18h

Local: Avenida Faria Lima, nº 4.150, São Paulo – SP

Lineup: Dre Guazzelli, Jonas Blue, Öwnboss e Cleyton (violino)