Bloco do Turista, com tema Carbono Zero, irá inovar o Carnaval do Circuito das Águas Paulista

O CarnaHelp 2024 está prestes a agitar a Estância Hidromineral de Socorro com uma proposta inovadora para a região: o Bloco do Turista – Carbono Zero, que estreia no dia 11 de fevereiro às 21h. Com veículos autorizados e motoristas habilitados, esta experiência única promete marcar o Carnaval com responsabilidade ambiental.

A programação completa do CarnaHelp 2024, de 10 a 13 de fevereiro, inclui shows noturnos, atividades para crianças e um comércio vibrante durante todo o Carnaval. Importante ressaltar que durante o desfile, os integrantes do Bloco do Turista – Carbono Zero – devem evitar coolers e vidros. Em todo o trajeto haverá pontos de vendas estratégicos de bebidas do início ao fim.

Ronaldo Aparecido Silva, presidente da Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR), comemora o sucesso da iniciativa: “Já ultrapassamos a marca de 1000 abadás garantidos, demonstrando o entusiasmo e engajamento da comunidade. Além disso, estamos orgulhosos da parceria estabelecida com a Copaíba para o plantio de árvores, reforçando nosso compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental.”

Isabel Lopes, presidente da Associação Comercial de Socorro (ACE), destaca: “O evento é uma poderosa alavanca na economia da cidade, aquecendo o turismo local, estimulando o comércio, estreitando laços comunitários e fomentando a economia criativa, valorizando artistas locais e suas expressões culturais.”

Jaqueline Franco, presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), fomenta a movimentação dos hotéis: “As hospedagens podem contribuir significativamente para o sucesso do CarnaHelp, acolhendo os visitantes e proporcionando uma experiência única durante este período festivo, impulsionando assim a economia local.”

O destaque do evento é o Bloco do Turista Carbono Zero, o 1º bloco sustentável do Circuito das Águas, que marca uma parceria significativa para o plantio de árvores junto à Copaíba.

A parceria estabelecida com a Copaíba representa um marco importante para a sustentabilidade do CarnaHelp 2024. A Copaíba, reconhecida por seu comprometimento com a preservação ambiental, junta-se ao evento para o plantio de árvores, contribuindo para neutralizar as emissões de carbono associadas às festividades. Essa colaboração exemplar demonstra como a iniciativa privada pode desempenhar um papel fundamental na promoção de práticas sustentáveis, enriquecendo a experiência do Carnaval e reforçando o compromisso conjunto com a preservação do meio ambiente.

Com antecedência, os abadás do Bloco do Turista – Carbono Zero poderão ser adquiridos em toda a rede hoteleira da cidade que já garantiu a aquisição de 1000 unidades ou no Empório do Cristo, a partir de 07 de fevereiro, localizado no Mirante do Cristo. Horário de funcionamento do empório é, todos os dias, das 9h às 18h30; nos dias de Carnaval ficará aberto até às 19h.

