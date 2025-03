‘Bloco do Sossego’: 5 dicas para se divertir no feriado, mesmo sem gostar da folia

O feriado de Carnaval é para quase todos, mas, o gostar da festa é só para alguns. Na folia, há quem faça opção pela calmaria e pela tranquilidade. Porém, se você mora em cidades como Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Salvador, onde a festa é quase uma regra de diversão única, há várias maneiras de sair disso e buscar o seu bem-estar.

Aqui vão algumas dicas para você que faz parte do “bloco do sossego”, como define o especialista em Gelotologia (ciência do riso), Allan Mazzoni. Ele é professor do curso de Enfermagem do Centro Universitário IBMR e doutor em Ciências da Saúde, e também admite ser um integrante deste bloco. Mazzoni avisa que já está com tudo pronto para curtir uma praia em um local bem tranquilo no litoral fluminense.



Antes disso, ele enumera sugestões para quem procura o tal sossego:

1 – Informe-se sobre os horários dos blocos que saem na sua cidade. Para transitar e ir a qualquer lugar, você preserva sua saúde mental ao se planejar para não encontrar nenhum cortejo indesejado.



2 – Aproveite para por em dia aquela leitura que você está sem tempo. A mesma regra é válida para maratonar séries junto de amigos ou de familiares queridos, que também optem pela tranquilidade.

3 – Planeje os horários para ir visitar aquela praia ou cachoeira que você quer conhecer há muito tempo. E lembre-se: os festeiros acordam tarde. Então, escolha ir a estes locais mais cedo.

4 – Procure locais mais tranquilos para se socializar como restaurantes em horários específicos – e que sejam fora de circuitos de blocos.

5 – Vamos sorrir? “Roda de amigos em casa, com aquele aroma de café no ar e boas risadas servem para qualquer hora”, indica o professor do IBMR. E o especialista na ciência do riso acrescenta: “É verão! Se você tem espaço em casa, monte sua piscina e faça seu miniresort”.