Bloco do Sargento Pimenta faz homenagem a Rita Lee em São Paulo

O Bloco do Sargento Pimenta, que arrastou mais de 400 mil pessoas na folia carioca ano passado, ocupará, em 2024, as ruas do Centro de São Paulo em 18 de fevereiro, domingo, com desfile organizado pela Pipoca, responsável pelo Carnaval Viva a Rua. O bloco ganhou notoriedade ao mesclar músicas da banda britânica The Beatles à brasileiríssima sonoridade de bateria de escola de samba. O desfile terá início às 15h, na Praça da República, mas a concentração começa uma hora antes, às 14h. A dispersão está agendada para ocorrer na Praça Ramos, às 18h.

Com o tema Rita in The Sky With Diamonds, uma alusão à famosa faixa Lucy in the Sky With Diamonds, que faz parte do disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, o bloco promete uma grande celebração à rainha do rock brasileiro. Na abertura, por exemplo, músicas dos Beatles serão mescladas às de Rita Lee: Lovely Rita, Pagu, All You Need Is Love e Amor e Sexo. Ao longo do desfile, o bloco promete entoar outras surpresas em homenagem à artista, falecida em maio de 2023.

“A música brasileira levará muito tempo para se recuperar da perda de uma estrela como Rita Lee. Desse luto, seguem brotando lindas homenagens Brasil afora. Sabendo da relação especialíssima de Rita com os Beatles, de como a cantora era fã dos meninos de Liverpool a ponto de lançar um álbum inteiro em homenagem a eles (inclusive com letras originais em português), o Sargento Pimenta propõe esse céu de diamantes, no qual o brilho de Rita possa seguir vivo, ousado, presente – como temos certeza que ela gostaria. Come Together, Chega Mais. Saúde, Lovely Rita!”, convoca Leandro Donner, vocalista, guitarrista, diretor musical e um dos fundadores do Bloco do Sargento Pimenta.

O repertório tem como característica principal os arranjos sofisticados, mas que respeitam a personalidade original das canções. Estão confirmados clássicos como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (maracatu), Hey Jude e Yellow Submarine (ciranda), Can’t Buy Me Love (coco), She Loves You e All My Loving (marchinha), Twist And Shout (ijexá); Help! e Eleanor Rigby (samba-afro), A Hard Day’s Night (funk), Here Comes The Sun, (arrasta-pé) e I Want To Hold Your Hand (samba), entre outras músicas dos Beatles.

O bloco, criado em 2010, é composto pela banda – que ataca com duas guitarras, baixo, saxofone, trombone e dois trompetes – e pela bateria, com instrumentos tradicionais de uma escola de samba, como surdo, caixa, repique, tamborim, pandeirola e agogô. Os cerca de 100 batuqueiros são formados na oficina de percussão ministrada semanalmente ao longo do ano anterior. O cuidado com o figurino é algo peculiar do bloco: os integrantes se apresentam com roupas exclusivas, sempre inspiradas na capa do disco que dá nome ao bloco, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, do quarteto de Liverpool. E, nas exibições, os efeitos visuais e a performance dos músicos resultam em um espetáculo lúdico e irreverente.

SERVIÇO

Bloco do Sargento Pimenta

Data: 18 de fevereiro de 2024 (domingo)

Horário do desfile: 15h

Concentração: 14h

Horário da dispersão: 18h

Endereço: Praça da República

Trajeto: Praça da República, Av. São Luís, R. da Consolação, R. Cel. Xavier de Toledo, Praça Ramos, 209

Endereço da dispersão: Praça Ramos, 209