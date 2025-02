Bloco do Onze desvia itinerários na Vila Carioca no sábado (22)

A SPTrans informa que, no sábado (22), das 13h às 18h, duas linhas terão seus itinerários alterados devido ao desfile do Bloco do Onze, na Vila Carioca, Zona Sul da cidade.

Concentração e desfile:

13h00 – Rua Amadis, entre as ruas Álvaro Fragoso e Campante, Rua Ubarana, Rua Auriverde, Rua Vemag, Rua Álvaro Fragoso, Rua Aida, Rua Roberto Koch, Rua Aida.

Dispersão:

18h00 – Rua Aida, entre a Rua Auriverde e a Rua Álvaro Fragoso.

Acompanhe as mudanças:

5028/10 Conj. Hab. Heliópolis – Metrô Alto do Ipiranga

Sentido Metrô Alto do Ipiranga : normal até a Av. Carioca, Rua Auriverde, Rua Albino de Moraes, Av. Pres. Wilson, Rua Floriano de Sá, Rua Amadis, Rua Lord Cockrane, Rua das Juntas Provisórias , prosseguindo normal.

: normal até a , prosseguindo normal. Sentido Conj. Hab. Heliópolis: normal até a Rua do Grito, Rua das Juntas Provisórias, Rua Dom Lucas Obes, Rua Auriverde, Rua Ubarana, Av. Pres. Wilson, Av. Carioca, prosseguindo normal.

5032/10 Vl. Arapuá – Term. Sacomã

Ida : normal até a Rua Auriverde, Rua Albino de Moraes, Av. Pres. Wilson, Rua Floriano de Sá, Rua Amadis, Rua Lord Cockrane, Rua das Juntas Provisórias, Rua Dois de Julho , prosseguindo normal.

: normal até a , prosseguindo normal. Volta: normal até a Rua do Grito, Rua das Juntas Provisórias, Rua D. Lucas Obes, Rua Auriverde, Rua Ubarana, Av. Pres. Wilson, Rua Leopoldo Figueiredo, Rua Auriverde, prosseguindo normal.

Operação de ônibus no Carnaval

A SPTrans preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar seu caminho pela passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site e pesquisar a linha para verificar os desvios.