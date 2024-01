Bloco do Bita em fevereiro na Vibra São Paulo

Podem preparar as fantasias, o confete e a serpentina! No Bloco do Bita a criança é a grande protagonista, mas toda a família se diverte ao som das canções que conquistaram o Brasil pela originalidade, criatividade e foco na educação com inclusão.

A experiência será realizada na Vibra São Paulo, contando com estandarte do Bigode Laranja puxando o boneco gigante do Bita, e uma orquestra que entoará grandes clássicos do Mundo Bita em ritmo carnavalesco.

A seguir, é hora da apoteose com o “SHOW DO BITA – ESPECIAL DE CARNAVAL”, em que a Lila, o Tito e o Dan, com suas fantasias preferidas, apresentam no palco, junto ao Bita, seus maiores sucessos – e não vai faltar a canção Carnaval do Bita, um hino à alegria e à valorização da cultura brasileira. A interpretação fica a cargo da personagem Flora, que guia a aventura e garante muita interação com a plateia.

Vem pro BLOCO DO BITA com a sua fantasia preferida e divirta-se!

SERVIÇO

Bloco do Bita

VIBRA São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo)

Data do evento: 03/02/2024

Horário: 16h

Abertura da casa: 14h

Classificação etária: Livre

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Vibra São Paulo

Segunda a Sexta 12h às 15h e das 16h às 19h

Sábado e Domingo – Fechado (em dias de show, aberto das 14h até a hora do evento)