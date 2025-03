Bloco “Desculpinha Esfarrapada” de SP terá ponto de descarte de eletrônicos

O carnaval ainda nem começou e você já pode colocar na agenda o desfile do bloco Desculpinha Esfarrapada, que acontece no dia 9 de março, na rua da Consolação, fechando a programação do carnaval paulistano. Esse ano, além da energia contagiante dos integrantes, o bloco terá uma pegada sustentável, com o descarte de pequenos eletrônicos durante a concentração, a partir das 14h. Quem apoia o projeto e já confirmou presença são os pilotos da equipe Valda Stock Car, o tricampeão Ricardo Maurício e seu companheiro de equipe Guilherme Salas. “Enquanto não estamos na pista, vamos acelerando fora dela e o carnaval é um bom momento para fazermos esse tipo de ação. É uma festa que mobiliza muita gente, porque não aproveitar e trazer seu celular quebrado ou o fone de ouvido para ajudar o meio ambiente”, diz Ricardo Maurício.

Toda a operação de recebimento dos eletroeletrônicos ficará a cargo da Circular Brain, parceira do bloquinho e da Rede Circulare, uma startup que cuida desde da promoção dos locais de descarte, até o desmonte responsável e economia circular de todos os aparelhos arrecadados. Para Livia Santarelli, gerente de marketing da Circulare, eventos como esse têm sido um grande sucesso de engajamento da população. “Fizemos algo parecido na final da Stock Car e foi um sucesso. As pessoas tendem a pensar que ninguém quer sair de casa carregando eletrônicos, mas é exatamente o contrário, é um alívio poder remover esses itens das gavetas, descartar de forma consciente e ainda curtir o carnaval. Tenho certeza de que o Bloco Desculpinha Esfarrapada vai entrar para a história como o bloco mais sustentável do carnaval 2025”, diz Lívia.

Segundo dados da prefeitura de São Paulo, a cidade terá este ano 601 blocos de rua com programação entre o dia 23 de fevereiro e até 09 de março, com estimativa de que 16 milhões de foliões passem pelos blocos. “O Carnaval é uma das maiores festas do Brasil, onde milhões de pessoas se reúnem para celebrar, mas também é um momento crucial para refletirmos sobre o impacto ambiental das nossas ações e como isso pode afetar o nosso futuro” explica Livia Santarelli.

Apesar de ter mais de 1.200 pontos de descarte de resíduos eletrônicos, a cidade de São Paulo gera, anualmente, 245.100.000 kg de resíduos eletroeletrônicos e menos de 3% desse montante tem destinação correta.

O que pode ser descartados no local

O Bloco Desculpinha Esfarrapada sairá no dia 09 de março, na Rua da Consolação, 2621, com concentração a partir das 14 horas. Podem ser descartados: celulares, carregadores, carregadores portáteis, fones de ouvido, tomadas e outros dispositivos pequenos.

Eletrônicos de grande porte podem ser encaminhados gratuitamente para qualquer um dos pontos de coleta da cidade. Para descobrir qual o ponto de descarte mais próximo da sua residência, basta acessar o site www.circulare.com.br/como-descartar-eletronicos/, selecionar a opção “Leve até o ponto de entrega” e preencher os dados para localizar o local mais próximo. Caso queira descartar aparelhos de mais de 30 kg, é necessário selecionar a opção “agendar uma coleta domiciliar”