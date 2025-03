Bloco de Carnaval Bibitantã retorna neste sábado (8) para destacar a importância da saúde mental

No próximo sábado, 8 de março, o Cordão Bibitantã, um bloco carnavalesco que reúne pacientes e profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) de São Paulo, estará de volta às ruas para mais uma edição de celebração da cultura popular e conscientização sobre saúde mental. O evento ocorrerá na rua Engenheiro Willy Ficher, 231, no Butantã.

A proposta do bloco é unir integrantes de diferentes serviços de saúde mental, como o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Butantã, Caps Itaim, Caps Lapa, Caps AD Butantã e o Centro de Convivência e Cooperativa (Cecco) Previdência. Além de ser uma festividade repleta de alegria, a iniciativa visa promover a inclusão social e engajar a comunidade na discussão acerca da saúde mental.

O desfile inaugural do Cordão Bibitantã ocorreu no dia 21 de fevereiro e faz parte de uma série de ações destinadas à promoção da saúde mental e à construção de uma sociedade mais solidária. A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), apoia a realização deste evento significativo.

Histórico do Bloco

Fundado em 2006 por meio da colaboração entre os serviços Caps Itaim, Caps Butantã e Cecco Previdência, além de grupos culturais populares, o Cordão Bibitantã cresceu ao longo dos anos, conquistando visibilidade na cidade e cativando o público. O bloco oferece oficinas de percussão que formam sua bateria durante o carnaval, promovendo a coesão comunitária e a integração social entre seus membros.

Com um repertório original composto por canções escritas pelos próprios participantes, o Cordão transmite mensagens sobre pertencimento e o impacto positivo que o samba exerce em suas vidas. A intenção é criar um ambiente que valorize a cultura popular, resgatando tradições culturais e ampliando as interações sociais por meio da música e do convívio coletivo.

Em consonância com os princípios da Luta Antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica — que defendem cuidados em liberdade e a valorização das expressões artísticas — o Cordão Bibitantã se estabelece como uma importante estratégia para promover a saúde mental. O bloco conecta diferentes serviços na área da saúde mental, permitindo que os participantes experimentem novos papéis sociais, contribuindo para sua reintegração e elevação da autoestima.

As festividades do carnaval promovidas pelo Cordão Bibitantã são reconhecidas por sua energia vibrante, unindo pessoas de diversas origens em torno do bem-estar coletivo. Além disso, ao ocupar espaços públicos, o bloco reafirma a importância da convivência comunitária e representa uma manifestação pública do cuidado em saúde mental e da luta antimanicomial.

As apresentações do Cordão Bibitantã tornaram-se um marco no calendário cultural paulistano, combinando celebração, arte e conscientização sobre os direitos das pessoas que enfrentam desafios psíquicos.