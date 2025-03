Bloco de Anitta agita a programação do último fim de semana carnaval no Rio de Janeiro

O Carnaval carioca promete um encerramento vibrante neste último fim de semana, com a realização de dois dos maiores blocos da festa: o Bloco da Anitta, programado para sábado (8), e o Monobloco, que se apresenta no domingo (9). Ao todo, a cidade conta com 41 desfiles oficiais de blocos de rua durante esse período festivo.

No sábado, o Mulheres de Chico, que ocorrerá no Leme, espera atrair uma multidão de aproximadamente 10 mil foliões. A programação também inclui o renomado Bloco Quizomba, que promete arrastar cerca de 5,5 mil pessoas pelas ruas da Lapa.

Já no domingo, a expectativa é alta para o BREC – Bloco Recreativo Enredo Carioca, que pretende animar 15 mil participantes na Praça Mauá, no coração do Centro do Rio.

Programação dos Blocos

Abaixo, apresentamos uma seleção dos principais blocos que desfilarão neste fim de semana:

Sábado (8)

BLOCO DA ANITTA

Concentração: 7h

Local: R. Primeiro de Março, 1 – Centro

G.R.B.C. BLOCO DO PLAYMOBIL

Concentração: 13h

Local: Rua Artur Magioli, 42 – Jardim Carioca, Ilha do Governador

MULHERES DE CHICO

Concentração: 15h

Local: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 – Leme

BLOCO QUIZOMBA

Concentração: 9h

Local: R. Teixeira de Freitas, 6200 – Lapa

BLOCO SUPERBACANA

Concentração: 17h

Local: Praça Luiz de Camões – Glória

BLOCO SEM SAÍDA

Concentração: 10h

Local: R. Gen. Severiano, 52 – Botafogo

CORTEJO AFRO CARIOCA

Concentração: 15h

Local: Av. Barão de Tefé, 29 – Saúde

Domingo (9)

BLOCO CULTURAL 7 DE PAUS

Concentração: 16h

Local: Boulevard 28 de Setembro, 238 – Vila Isabel

MONOBLOCO

Concentração: 7h

Local: R. Primeiro de Março, 66 – Centro

BLOCO CARNAVALESCO UNIÃO DOS BLOCOS DA ILHA DO GOVERNADOR

Concentração: 10h

Local: Rua Fernandes da Fonseca, 84 – Ribeira, Ilha do Governador

CORDÃO DO BOLA ROXA

Concentração: 16h

Local: Rua Valdecy De Souza, 30 – Paciência

BREC – BLOCO RECREATIVO ENREDO CARIOCA

Concentração: 14h

Local: Praça Mauá, Centro

BLOCO AÍ SIM!

Concentração: 12h

Local: Praça Comandante Xavier De Brito, S/N – Tijuca

A programação completa com os horários e locais dos desfiles está disponível para os foliões que desejam aproveitar ao máximo a festa. Os interessados podem consultar as informações por nome do bloco, data ou local para montar seu roteiro e participar dessa celebração icônica do Carnaval carioca.