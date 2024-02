Bloco da Salete Campari promete agitar a Rua Augusta

No dia 13 fevereiro, a Drag Queen Salete Campari, se prepara para agitar a cidade de São Paulo, no terceiro dia de desfile do seu bloco de carnaval. Os dois primeiros desfiles nos dias 3 e 4 de fevereiro, foram um sucesso, arrastando uma multidão pelas ruas do centro da cidade.

A atmosfera festiva do Bloco da Salete Campari é marcada por alegria, boa música e a presença de artistas ilustres. Felipe Ossani e DJ Alcimar comandam a trilha sonora, misturando hits do momento e clássicos que não deixam ninguém parado. Nany People, Rita Cadillac, Almeidas Indicam e Ju Bonita são personalidades confirmadas no dia 13.

Neste ano, Salete Campari celebra 40 anos de uma carreira brilhante, que vai muito além do entretenimento. Como ativista engajada, Salete compreende a importância do carnaval como um ato de resistência e representatividade LGBTQIAPN+.

O Bloco da Salete não é apenas uma festa, mas uma manifestação de diversidade, inclusão e liberdade, reforçando a importância de celebrar a pluralidade em todas as suas formas.

No dia 13 de fevereiro, a Rua Augusta, 1305, será o palco dessa festa inesquecível. A concentração tem início às 13h, e o Bloco da Salete Campari parte para a folia às 14h.

“Prepare-se para vivenciar uma tarde repleta de cores, ritmos envolventes e alegria contagiante. O meu bloco é mais do que um desfile de carnaval, é um convite para celebrar a diversidade e a autenticidade”. Finaliza Salete Campari.

Para mais informações sobre o bloco, acesse: @saletecampari