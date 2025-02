Bloco da Pabllo Vittar promete agitar o Ibirapuera com tema “Club Vittar”

O já consagrado Bloco da Pabllo Vittar retornará ao Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, nesta segunda-feira, dia 3 de carnaval. A concentração do evento está marcada para as 13h e, neste ano, o tema escolhido é “Club Vittar”, que trará uma mistura vibrante de referências da cultura clubber, uma temática que já foi explorada anteriormente pela artista.

Entre as principais atrações do bloco estão a cantora iraniana Sevdaliza, conhecida pelo sucesso mundial “Alibi”, e a dupla Irmãs de Pau, que têm se destacado na cena musical paulistana. O hit “Alibi”, que conta com a participação de Pabllo Vittar e da francesa Yseult, se tornou um dos mais populares de 2024, consolidando Sevdaliza como uma figura proeminente no cenário pop alternativo.

A música foi lançada em junho e rapidamente ganhou destaque global, sendo uma das mais tocadas no último ano. Sevdaliza já havia se apresentado no Brasil em outras ocasiões, como no Primavera Sound SP em 2022 e durante a festa Mamba Negra em 2024, além de sua participação no show de Karol G no Rock in Rio.

Por outro lado, a dupla Irmãs de Pau tem marcado presença na cena underground da capital paulista e também fez parte do álbum “After”, lançado em 2023, que reúne remixes de faixas do projeto anterior de Pabllo. A frase icônica “Irmãs de Pau, chegou Irmãs de Pau, ela têm pau, e a Pabllo também tem pau”, da música “Derretida”, rapidamente viralizou nas redes sociais antes mesmo do lançamento oficial do álbum.

As Irmãs de Pau não são irmãs biológicas, mas se conheceram durante as ocupações escolares de 2015, um movimento que contestou mudanças propostas pelo governo paulista na estrutura educacional. A luta pela preservação das escolas uniu os jovens em um momento crítico da história educacional do estado.

Após o calor intenso que causou desconforto aos foliões no ano passado e levou o desfile a ser encerrado antes do previsto, espera-se que este ano os participantes desfrutem de uma experiência animada e segura durante o desfile no Ibirapuera.