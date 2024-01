“Bloco da Latinha MIX” terá Alok, Di Ferrero, Sofi Tukker e bateria da Rosas de Ouro

Com atrações inéditas, o “Bloco da Latinha MIX” vai surpreender os foliões esperados para o Carnaval de Rua de São Paulo. Realizada pela Brandtruck – especialista em ativação de carnaval de rua e micaretas em todo o Brasil – em parceria com a Rádio MIX, a maior Rede de Rádios do Brasil, a 4ª edição do bloco de carnaval acontecerá no dia 13 de fevereiro, em um dos principais cartões postais de São Paulo: em frente ao Obelisco do Parque do Ibirapuera.

A partir das 13h, serão cinco horas de folia comandada por Alok, o melhor DJ do Brasil e quarto melhor do mundo, Di Ferrero, vocalista do NX Zero, e a dupla internacional Sofi Tukker, um dos principais nomes da música pop/eletrônica da atualidade. Além das apresentações exclusivas, a festa ainda terá a participação da bateria da escola de samba “Rosas de Ouro”, uma das mais tradicionais de São Paulo.

Reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a neutralização de danos ao planeta, o Bloco da Latinha MIX terá 100% de suas emissões de GEEs (gases de efeito estufa) calculadas e compensadas pela Greener Preservation Token (GPT) – plataforma que oferta unidades estocadas de carbono para compensação ambiental.

O “Bloco da Latinha MIX” conta com patrocínio de iFood, O Boticário e da Universidade Anhembi Morumbi, e promete ser o maior Bloco do Carnaval da cidade de São Paulo. “Nosso compromisso com a energia positiva e a alegria do carnaval, junta-se à responsabilidade com a segurança e tranquilidade dos foliões, transformando o Bloco da Latinha MIX em um evento de destaque e imperdível no Carnaval de 2024. Esta é mais uma forma de retribuir o imenso carinho que recebemos da nossa audiência de milhões de pessoas”, destaca Marcelo Braga, diretor geral do Grupo Mix.

Com importantes ações promocionais para grandes players do mercado, a Brandtruck – proprietária de um os principais trios elétricos do Brasil, o Demolidor – possui 30 anos de expertise em ativações de eventos carnavalescos e experiências ao vivo por todo o país.