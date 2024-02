Bloco Calor da Rua desfila pelas ruas do centro de SP no domingo (18)

Formado em 2018 pela banda Francisco El Hombre, o Calor da Rua é uma das atrações mais únicas do carnaval de São Paulo e chega em 2024 com novidades. Neste ano, o bloco segue novos rumos, porém com a qualidade e a energia que cativaram o público paulistano. O Calor da Rua se apresentará com uma banda própria, que dará o tom do desfile lado-a-lado com a bateria Flor do Asfalto, liderada pelo Mestre Jonas Lessa e composta por mais de 50 ritmistas. O encontro está marcado para o dia 18/02, a partir das 10h.

Com concentração às 10h na Praça da República, o bloco passará pelo Centro de São Paulo deixando claro que a folia não termina na quarta-feira de cinzas. O desfile promete ainda surpresas e participações especiais. O repertório une clássicos da MPB à contemporaneidade, com um toque especial nos arranjos que misturam o samba com soundsystem, reggaeton, MPB, brega e outras latinobrasilidades.

Com seis anos de história e arrastando dezenas de milhares de foliões nas ruas e já com um posto de clássico contemporâneo do pós-carnaval em São Paulo, o bloco promete encantar os foliões com seu desfile.

SERVIÇO:

CALOR DA RUA – carnaval

Data: 18/02

Horário: Concentração: 10h // Início do desfile: 11h // Dispersão: 15h

Local: Praça da República

Trajeto: Praça da República – Av. São Luís – R. da Consolação – R. Cel. Xavier de Toledo – Praça Ramos 209