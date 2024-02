Bloco “Bora Doá” entra em ação neste Carnaval e convida foliões a doarem sangue

Em uma campanha recheada de humor que circula nas redes sociais, o GSH Banco de Sangue de Santo André convoca a população para doar sangue e anuncia que atenderá os doadores em seu horário normal de funcionamento neste período de Carnaval, de segunda a sábado, das 7h às 12h, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel).

Veiculando em seus canais digitais a mensagem “No Carnaval, levante as mãos para curtir e estenda o braço para salvar vidas”, a instituição espera engajar mais doadores nesta “folia do bem pela vida”.

Segundo a instituição, as doações de sangue tendem a cair ainda mais neste período, em decorrência do feriado prolongado e dos recessos no trabalho, em que muitas pessoas viajam. Atualmente, os estoques sanguíneos enfrentam um déficit de 70%, o suficiente para uma cobertura de apenas 6 dias, quando o ideal são 18 dias, para que se possa atender com conforto às demandas dos hospitais.

Neste caso, a dica é “doar sangue antes de viajar e, para aqueles que ficam na cidade, pedimos que reservem um tempinho para fazer a sua doação. Pois o procedimento é rápido, não dói, e ainda sobra tempo para cair na folia, com uma gratificante sensação de bem-estar por ter contribuído para salvar até quatro vidas”, afirma Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue de Santo André.

Para facilitar o acesso dos doadores, especialmente neste mês de fevereiro, a instituição está disponibilizando transporte gratuito, por meio da plataforma 99 Táxi, para grupos de 4 pessoas. Para solicitar esse serviço, basta entrar em contato com o Banco de Sangue, pelos telefones (11) 4434-8200 | (11) 96910-2488.

Serviço:

GSH Banco de Sangue de Santo André

Endereço: Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel) – possui estacionamento no local.

Telefones: (11) 4434-8200 | (11) 96910-2488

Atendimento: de segunda a sábado, das 7h às 12h