Bloco Bicho Maluco Beleza, de Alceu Valença, desfila no carnaval de rua paulistano pela oitava vez

No próximo 3 de fevereiro, Alceu Valença levará o seu tradicional bloco Bicho Maluco Beleza para a região do Parque Ibirapuera, na capital paulista, participando do Carnaval Viva a Rua, realizado pelo Coletivo Pipoca.

No repertório musical do trio, o destaque vai para as canções do novo álbum Bicho Maluco Beleza – É carnaval, lançado em 26 de janeiro deste ano, totalmente dedicado aos gêneros da folia pernambucana, em duetos com grandes nomes da música brasileira, como Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Lenine, Elba Ramalho e Lia de Itamaracá.

Entre frevos, maracatus e cirandas, Alceu emenda seus sucessos carnavalescos – como Bicho Maluco Beleza, Diabo Louro, Homem da Meia-Noite, Ciranda da Rosa Vermelha – às versões frevo de Tropicana e Táxi Lunar. Nesta temporada, o trio terá uma contribuição mais do que especial: o cantor Lenine apresenta pela primeira vez ao vivo o recém-lançado dueto com Alceu em Bom Demais.

“Cantar com amigos no meu último álbum Bicho Maluco Beleza – É Carnaval foi mais do que especial, e conseguir trazer a energia do frevo pernambucano ao lado do querido Lenine será único. Espero ansiosamente para cantar e brindar com meus queridos e amados fãs neste carnaval, que promete ser histórico”, comenta Alceu.

O Coletivo Pipoca em parceria com a Brahma, apresentadora do cortejo, preparou também uma grande surpresa para o folião paulistano. Pela primeira vez no carnaval de SP foi criado uma mistura de trio elétrico com carro alegórico, com uma cenografia assinada pelo artista Isaac Tiburcio, simulando a residência que Alceu Valença possui em Olinda, incluindo a sacada de onde ele realiza pequenos shows espontâneos para os transeuntes que passam em frente sua casa.

O desfile Bicho Maluco Beleza acontece na Avenida Pedro Álvares Cabral, a partir das 14h, em frente à praça do Obelisco, no Parque Ibirapuera, localizado na Zona Sul de São Paulo. Assim como em 2023, o bloco Estado de Folia, do multiartista Chico César, fará o aquecimento para o Bicho Maluco Beleza. O artista abre o desfile de Alceu Valença com a concentração prevista para às 11h e dispersão às 15h, no mesmo local.

O Carnaval Viva a Rua, promovido pelo Coletivo Pipoca, realizará em 2024 desfiles de nove grandes blocos – Estado de Folia, Bicho Maluco Beleza, Bloco da Maria, Monobloco, Navio Pirata, Orquestra Voadora, Sargento Pimenta e Forrozin em São Paulo e Bangalafumenga no Rio de Janeiro) com o apoio cultural da Ambev, Engov After, iFood, Takis, KWAI e O Boticário. Neste ano, como nos anteriores, os blocos do Carnaval Viva a Rua respeitarão o conceito de ocupação consciente da cidade e do espaço público, sem áreas vips, camarotes e abadás, valorizando a cultura de rua e a soberania das manifestações populares como uma festa de todos para todos.

Tudo o que acontece nos bastidores dos blocos poderá ser acompanhado por qualquer pessoa, graças à cobertura da folia através do PIPOCA TV, um novo núcleo do coletivo que tem como foco a transmissão das ações de artistas e dos bastidores de seus trios. Essas coberturas serão distribuídas em parceria com YouTube e KWAI no canal dessas plataformas.

SERVIÇO

Bloco Bicho Maluco Beleza com Alceu Valença

Data: 3 de fevereiro de 2024

Horário Concentração: 13h

Horário do desfile: 14h

Horário Dispersão: 19h

Endereço da concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco

Trajeto: Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Endereço Dispersão: Av. Pedro Álvares Cabral x Monumento às Bandeiras