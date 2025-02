Bloco Banda Bicha comemora 49 anos de tradição em Guarulhos com Claudia Leitte

A Banda Bicha, um dos blocos carnavalescos mais tradicionais de Guarulhos, São Paulo, está prestes a celebrar seus 49 anos de história. A festividade que marca a abertura do carnaval na cidade acontecerá no dia 22 de fevereiro. Desde 2020, a cantora Claudia Leitte atua como parceira e embaixadora oficial do bloco, prometendo mais uma vez encantar o público com seus sucessos musicais.

As expectativas são altas, com a organização do evento prevendo a presença de mais de 220 mil foliões ao longo do trajeto que se estende pela Avenida Paulo Faccini. A concentração está programada para começar às 10h da manhã e seguirá até o Bosque Maia, onde o evento terá seu término previsto para as 20h.

No entanto, Claudia Leitte não tem estado livre de controvérsias. Recentemente, a artista gerou polêmica ao modificar a letra da música “Caranguejo”, substituindo a menção a “Iemanjá” por “rei Yeshua”. Essa mudança levantou discussões nas redes sociais e entre os fãs sobre as implicações culturais e religiosas da nova versão.

Com um histórico sólido e uma legião de admiradores, a Banda Bicha continua a ser um ícone do carnaval guarulhense, unindo tradição e inovação em suas comemorações anuais.