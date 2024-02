Bloco AfroReggae no Sábado de Carnaval em Copacabana

No Sábado de Carnaval, dia 10 de fevereiro, Copacabana receberá o Bloco AfroReggae. Com 18 anos de história, o bloco apresentará um repertório eclético, incluindo uma homenagem ao ícone do funk carioca, MC Marcinho.

Local e Horário: O ponto de encontro será no Posto 5 de Copacabana, com concentração marcada para às 10h. O desfile terá início por volta das 12h, com duração prevista de duas horas de pura diversão.

História e Significado: Desde sua estreia em 2006, o Bloco AfroReggae tem sido um símbolo de representação e preservação das expressões artísticas das camadas populares do Rio de Janeiro. Com presença no Cantagalo-Pavão-Pavãozinho e em outras áreas da cidade, o bloco não apenas celebra a cultura das favelas, como também une essas comunidades com o restante da cidade. Esta conexão simboliza a riqueza e diversidade cultural que permeiam todos os aspectos da vida carioca.

Inclusão e Diversidade: Reconhecido por seu compromisso com a inclusão, o Bloco AfroReggae destaca-se por seu apoio às comunidades historicamente estigmatizadas como pobres, negros, pessoas de favelas, de áreas periféricas e da comunidade LGBTQIAPN+. Sob a direção do renomado DJ Sany Pitbull, o bloco apresenta um repertório eclético que abrange rock, funk, axé, reggae e outros ritmos, garantindo uma experiência musical verdadeiramente inclusiva.

Parceria com Crespo Music: Em um movimento significativo, o Bloco AfroReggae integra agora o casting da Crespo Music. Esta parceria é um testemunho do compromisso mútuo com o empoderamento de artistas negros e oriundos de favelas, bem como uma plataforma para promover a diversidade na indústria musical.

Homenagem a MC Marcinho: O desfile será marcado por uma homenagem ao lendário MC Marcinho, uma figura icônica do cenário musical carioca, que nos deixou em agosto de 2023. Esta homenagem é uma celebração da contribuição artística e cultural de MC Marcinho, reforçando sua importância na história da música brasileira.

Sobre o Evento: Mais do que um simples desfile, esta é uma oportunidade única para vivenciar a rica diversidade cultural do Brasil, promover a inclusão e celebrar a vida e o legado de MC Marcinho.

Local: Praia de Copacabana, Posto 5

Data e Horário: Sábado, 10 de fevereiro, concentração às 10h, desfile às 12h

Duração: Aproximadamente 2 horas

Entrada: Gratuita