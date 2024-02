Bloco “A Praça é Nossa” motiva desvio de linhas na região do Jabaquara

A SPTrans informa que, no sábado (3) das 14h às 19h, oito linhas terão seus itinerários alterados durante o desfile do bloco A Praça é Nossa, na região do Jabaquara, Zona Sul da cidade.

Bloco A Praça é Nossa

Veja as vias envolvidas:

Rua Alba (entre a Av. Santa Catarina e R. Joaquim Morais)

R. das Cavas

Av. João Barreto de Menezes

R. Joaquim Morais

R. Alba

Acompanhe as linhas alteradas:

5010/10 Jabaquara – Sto. Amaro

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Santa Catarina, Av. João Barreto de Menezes, Rua Tte. Américo Moretti, Rua Alba, prosseguindo normal.

5759/31 Pq. Primavera – Metrô Conceição

Ida: normal até a Rua Dr. Djalma Pinheiro Franco, Av. Santa Catarina, Av. João Barreto de Menezes, Rua Tte. Américo Moretti, Rua Alba, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

675M/10 Centro Sesc – Metrô Jabaquara

Ida: normal até a Rua Dr. Djalma Pinheiro Franco, Av. Santa Catarina, Av. João Barreto de Menezes, Rua Tte. Américo Moretti, Rua Alba, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Alba, Av. Santa Catarina, Rua Dr. Djalma Pinheiro Franco, prosseguindo normal.

695D/10 Jd. Sta. Bárbara – Metrô Jabaquara

Ida: normal até a Rua Dr. Djalma Pinheiro Franco, Av. Santa Catarina, Av. João Barreto de Menezes, Rua Gustavo da Silveira, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Alba, Av. Santa Catarina, Rua Dr. Djalma Pinheiro Franco, prosseguindo normal.

675G/10 Pq. Res. Cocaia – Metrô Jabaquara

675R/10 Grajaú – Metrô Jabaquara

695X/10 Term. Varginha – Metrô Jabaquara

Ida: normal até a Av. Santa Catarina, Av. João Barreto de Menezes, Rua Tte. Américo Moretti, Rua Alba, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

707K/10 Term. Guarapiranga – Metrô Jabaquara

Ida: normal até a Av. Sta. Catarina, Av. João Barreto de Menezes, Rua Tte. Américo Moretti, Rua Alba, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.