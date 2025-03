Blocão de carnaval de Santo André reúne 350 pets no Parque Celso Daniel

Os pets entraram no clima da folia na manhã deste sábado (1º) no Parque Celso Daniel. Em sua terceira edição, o Blocão, o carnaval dos pets, reuniu 350 cães e 450 pessoas. O evento foi organizado pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria de Saúde do município.

Várias atrações foram programadas, além de atendimento veterinário, distribuição de brindes, aplicação de antipulgas, rodas de conversa sobre bem-estar animal, cãominhada e o ponto alto da festa, o concurso de fantasias que teve premiação para os pets. Equipes estiveram no evento conversando também com os tutores e demais visitantes sobre temas como abandono, maus-tratos, bem-estar, adoção e guarda responsável.

Uma das participantes do Blocão foi a vira-lata Petrolina, que chegou na vida de Luis Henrique Gervásio e de sua esposa de uma maneira curiosa. “Em 2017 estavámos em Paranapiacaba passeando e curtindo o dia; quando estávamos indo embora, ela chegou e entrou no nosso carro e não quis mais sair. Aí pensamos em dar um banho e os cuidados necessários, e nessa história já são nove anos que ela está conosco alegrando as nossas vidas”, pontuou.

Depois de várias atrações, uma cãominhada precedeu o grande momento, que foi o desfile. Todos os pets permaneceram em fila aguardando seu momento para entrar na passarela. Após os pets mostrarem suas fantasias, uma equipe de jurados se reuniu para definir quem foram os premiados. Nesta edição, pela primeira vez, dois pets de tutores diferentes subiram ao pódio.

Premiação – Na primeira colocação, a Amora Maria, da raça border collie, e Rosa Lis, sem raça definida, subiram no degrau mais alto. Elas foram fantasiadas com inspiração no famoso vídeo que virou meme na interner, com ‘Que show da Xuxa é esse?’. Monique Rodrigues é a tutora dos dois pets e se emocionou com a premiação. “Em todas as edições eu levo meus pets para concorrer e também para ter essa importante interação entre eles. Sempre é um evento sensacional”, comemorou.

A segunda colocação ficou com a vira-lata Cher, que participou do desfile vestida de Frida Kahlo. Já na terceira colocação houve um empate, com a shar-pei fantasiada de batata frita e o cão da raça golden retriever, que foi vestido a caráter de Olaf. Além do pódio e de muitos aplausos, os vencedores levaram premiações e kits contendo ração e mimos para brincar.



Crédito:Alex Cavanha/PSA Blocão, o carnaval dos Pets

Crédito:Alex Cavanha/PSA Blocão, o carnaval dos Pets

