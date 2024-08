Blend Inspire e Heineken anunciam parceria para eventos bimestrais em São Paulo

Blend Inspire, agência de cool hunting, curadoria e influência 3.0, que conecta marcas aos talentos emergentes, reunindo um coletivo de mais de 200 pessoas (blenders) de diversas áreas como arte, música, design e impacto social, se junta a Heineken com o objetivo de fomentar a cultura apoiando criadores culturais para eventos mensais na capital paulista.



Idealizada pela francesa Nadia Léauté e pelo curador cultural Marcos Guzman, a Blend Inspire busca promover uma intensa troca cultural e artística através de diversas ações, incluindo Blend Clubs com novas atrações de música e dança e duas edições do Blend Festival que vão trazer um novo olhar sobre o centro. A agência também promove o Blend Room, uma ocupação artística e cultural em um andar do Edifício da Misericórdia, prédio histórico no centro de São Paulo.

A próxima edição do Blend Club, que conta com o apoio da Heineken e outros parceiros como Studio 78, Chivas e Ubisoft, é um evento bimestral que une música e cultura urbana, revelando os criadores de amanhã e acontecerá na próxima quinta-feira dia 29 de agosto. Outros eventos como a edição do Blend Club em outubro e o Festival em novembro também já estão programados.



Na programação musical, a dupla de DJs Aisha Mbilkila e Yaminah Mello apresentam o melhor da música preta, ao lado da dupla de DJs e produtores angolanos Joss Dee e Parker que irão trazer uma moderna seleção de Afro House, Afro Beat e Amapiano e que contará com a participação especial do MC Kunta Kintê do Senegal e cantora Nduduzo Sibá da África do Sul. A parceria com a Base Record da GR6, conhecida por revelar e ser a incubadora de novos talentos, trará uma participação especial do rapper Casllu. Na parte de dança, além da patinadora artística Vitória Albanese e seu grupo Roller Dance Brasil, terá uma performance do dançarino Pepy e seu crew de hip hop.

Para Guilherme Bailão, diretor de patrocínios do Grupo Heineken, essa parceria sintetiza muito o papel da Heineken de fomentar a cultura. “Estamos muito felizes por estarmos junto com a Blend Inspire, inspirando novos olhares culturais sobre a cidade de SP e seus criadores de cultura”, explica.

Já para a fundadora Nadia Léauté, a parceria com a marca faz toda diferença para Blend Inspire. “Estamos muito entusiasmados com essa parceria com Heineken e com essa série de eventos que teremos pela frente. Nossa missão é revelar quem não está na sua timeline, os próximos Basquiat, os próximos D2. Estamos sempre mapeando onde nasce a cultura e ter a marca conosco é um verdadeiro reconhecimento deste nosso compromisso”, declara.

Sobre o Grupo HEINEKEN no Brasil

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 14 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, duas microcervejarias e também já iniciou a obra da sua 15ª cervejaria em Passos (MG). No Brasil, o portfólio de bebidas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken®, Eisenbahn, Eisenbahn Unfiltered, Sol, Baden Baden, Blue Moon, Lagunitas, Amstel, Amstel Ultra, Devassa, Devassa Tropicaê, Tiger, Bavaria, Glacial, Kaiser, No Grau, Schin e Amstel Vibes. O portfólio de não alcoólicos inclui Heineken® 0.0, CLASH’D, FYS, Itubaína, Viva Schin, Skinka e Água Schin. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, maior cervejaria da Europa.

Para obter mais informações, acesse www.heinekenbrasil.com.br e siga-nos no Instagram e LinkedIn.